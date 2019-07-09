Украину унизили на саммите с Евросоюзом
Вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина – ЕС, передает портал "Обозреватель". Чиновницы не оказалось в списках участников.
"Такого в моей практике еще не было", – призналась она на своей странице в Facebook. То есть человека, который координирует все процессы по евроинтеграции и, более того, готовил этот самый саммит, решили на него не пускать, добавила Иванна Климпуш-Цинцадзе. Большего унижения перед лицом европейских партнеров представить себе сложно. Причем украинская сторона устроила его себе самостоятельно.
Эксперты пытаются понять, кто стоит за произошедшим. Бывший заместитель главы администрации президента Украины Дмитрий Шимкив отметил, что вице-премьер-министр страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции была вычеркнута из списка участников сознательно.
"В случаях ошибок все движутся достаточно быстро, чтобы исправить ошибку, а здесь полный расслабон", – заметил он. События могли развиваться по двум вариантам сценария – либо Иванну Климпуш-Цинцадзе исключили из числа гостей в администрации президента, либо – в офисе премьера. Речь может идти как о провокации против Владимира Зеленского, так и о мелкой мести со стороны самого президента Украины. Каким бы ни был истинный вариант, в любом случае это демонстрирует крайне низкий уровень политической культуры, считает Дмитрий Шимкив.
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