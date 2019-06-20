"Мне и сейчас стыдно": Путин сделал важное признание

Во время "Прямой линии" президенту задали провокационный вопрос. Владимир Путин как всегда достойно вышел из ситуации.

В финале "Прямой линии" встал вопрос о том, бывает ли главе государства стыдно и за что. Российский лидер признался, что была в его жизни история, о которой он очень сожалеет. Произошла она довольно давно.

Президент признался, что ему до сих пор трудно говорить об этом. По словам Владимира Путина, та история произошла в начале 2000-х. В то время он много ездил по России, поскольку страна была в очень сложном положении.

"Куда-то мы прилетели, в какой-то регион, было темно, уже к ночи – слякоть, грязь. Я пробирался к машине. И вдруг появилась женщина преклонного возраста и упала на колени. Отдала мне записку. Я сказал, что обязательно посмотрю. Забрал, отдал помощникам, и ее потеряли. Никогда этого не забуду. Мне и сейчас стыдно", - цитирует Владимира Путина НСН. Президент заявил, что почти уверен, что было в том послании.

"Наверняка что-то о помощи сыну, который сидит в тюрьме. Но дело не в этом, а в том, что ее потеряли", — заключил Владимир Путин.

Напомним, 20 июня прошла 17-я "Прямая линия" с Владимиром Путиным. В этот раз она длилась 4 часа 8 минут. За это время глава государства успел ответить на 81 вопрос.