Путин прилюдно облил грязью клоуна Зеленского

В ходе прямой линии президент России Владимир Путин заговорил о новом лидере Незалежной Владимире Зеленском. Глава российского государства признался, что ему нравились выступления комика в Клубе веселых и находчивых. Но то, что он делает сейчас – это не смешно, сказал Путин.

прочитано 1089 раз По его словам, Зеленский – талантливый юморист. "А то, что он сейчас делает – не смешно. Это не комедия, это трагедия", – заявил российский лидер.

ПО ТЕМЕ Обнаглевший Зеленский поставил дерзкий ультиматум Путину Отбита наглая провокация Зеленского Сюжеты Прямая линия с Путиным Владимир Александрович Зеленский Актер, политик Он посетовал, что новый президент Украины не хочет вести диалог с Донецкой и Луганской республиками. Путин напомнил Зеленскому, что в истории нет примеров разрешения конфликтов без переговоров. Более того, отметил Путин, продолжается блокада Донбасса, установленная Петром Порошенко, а города региона все чаще обстреливаются украинской армией. Киев не делает ничего для прекращения идущей шестой год войны, резюмировал российский лидер. Последние действия Зеленского дают основания полагать, что в отношениях с Москвой, а также Донецком и Луганском новый украинский президент решил продолжить линию Порошенко. В ночь на 17 июня столица ДНР пережила один из сильнейших обстрелов: по городу била 122-миллиметровая артиллерия, реактивные установки залпового огня и минометы. Зеленский, по всей видимости, договариваться пока не намерен, поэтому ведет себя подчеркнуто надменно. На днях он заявил, что Украина прекратит огонь в регионе, если будут освобождены военнопленные и задержанные у Керченского пролива в ноябре прошлого года моряки. По его словам, выполнение этих условий необходимо для возвращения Украины к так называемому нормандскому формату – переговорной группе по Донбассу в составе представителей Киева, Москвы, Берлина и Парижа. Обещая своим избирателям прекратить войну, Зеленский продолжает разговаривать с Россией и республиками Донбасса языком ультиматумов.

20 июня 2019, 15:30 Автор: Иван Поляков

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