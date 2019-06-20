Прямая линия с Путиным началась с дикого конфуза
Перед началом прямой линии ведущая попросила присутствующих
в зале выключить звук на гаджетах. "Мы в прямом эфире. Если зазвонит
телефон – ситуация неловкая", – пояснила Елена Винник.
В свою очередь ее коллега Павел Зарубин добавил, что разговор с президентом России увидит весь мир. Однако почти сразу после этого у него зазвонил телефон.
Журналист схватился за нагрудный карман, достал гаджет и выключил звук. "Извините! Давайте так делать не будем", – сказал Зарубин.
Традиционная прямая линия с главой государства станет для Владимира Путина 17-й. Мероприятие началось в 12:00 мск в столичном Гостином дворе.
Как и в прошлом году, российский лидер в ходе прямой линии сможет выходить на связь с членами правительства и чиновниками на местах. Это нужно для уточнения ситуации и дачи поручений. Накануне в Кремле шесть часов длилось совещание по вопросам, которые задают граждане.
Больше всего обращений связано с социальной сферой, услугами ЖКХ и экологией, в том числе с проблемой мусорных свалок. Многие вопросы касаются малого и среднего бизнеса, а также образования. Люди жалуются на уровень зарплат и невозможность достучаться до чиновников.
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