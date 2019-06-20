"Это безобразие!": жуткие снимки взбудоражили Путина на прямой линии
О проблеме с вывозом и утилизацией отходов к Владимиру Путину во время
прямой линии обратились жители сразу нескольких субъектов Федерации. Одна из
них, 15-летняя Екатерина, затронула вопрос раздельного сбора мусора. Юный блогер пожаловалась главе государства, что иногда отходы сваливают в одну кучу.
Путин назвал это большой проблемой и напомнил: серьезно заниматься ей начали несколько лет назад, причем толчком была очередная прямая линия. По словам президента, ежегодно в России возникает 70 миллионов тонн отходов, но десятилетиями на этот вопрос закрывали глаза.
"То, что показали сейчас, – это безобразие! С этим нужно разбираться", – сказал российский лидер. Он пообещал, что будет следить за ситуацией.
Прямая линия – 2019 стала для Владимира Путина 17-й. Мероприятие проходит в московском Гостином дворе. Многие вопросы связаны с социальной сферой, прежде всего с медициной, проблемами в жилищно-коммунальной отрасли. Людей волнует размер пенсий, зарплат, пособий по уходу за ребенком, положение малого и среднего бизнеса.Отдельный пункт – невозможность достучаться для чиновников на местах. Чтобы решить свои проблемы, граждане вынуждены обращаться к президенту.
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