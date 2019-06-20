"ЕР" улучшит законы об обращении с отходами

Одной из тем, которая обсуждалась во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, стала "мусорная реформа". Комментируя соответствующие вопросы депутат Госдумы, координатор партпроекта "Единой России" "Чистая страна" Владимир Бурматов подчеркнул, что партия продолжит работу по совершенствованию законодательства по обращению с отходами.

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