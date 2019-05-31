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Регионы

На краю пропасти: как Поморье стало зоной экологического бедствия

Архангельская область стала зоной экологического бедствия. Кадр youtube.com
Архангельская область стремительно превращается из экологически чистой, практически заповедной территории в зону экологического бедствия. Журналисты бьют тревогу: большое количество свалок, зачастую нелегальных, наносит непоправимый ущерб природе и отравляет жизнь простым людям, которые хотят дышать свежим воздухом, пить чистую воду и искренне переживают за судьбу родного края. 
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Столица региона, 350-тысячный Архангельск, живет морем. В стародавние времена это был главный порт России, через который осуществлялась торговля с зарубежными странами. В советское время в городе были построены судоремонтные верфи, появилось машиностроение, активно развивалась лесопереработка.

Тогда же рядом с городом вырос мусорный полигон. За более чем полувека своего существование он принял почти 10 миллионов тонн мусора – по 144 тысячи тонн отходов ежегодно. Каждый день вереницы грузовиков добавляют в тело полигона по 380 тонн мусора.

Рост свалки наблюдателям виден невооруженным взглядом. Мусорная гора увеличивается на метр-два ежегодно и уже выросла до 18 метров – почти как пятиэтажное здание. В администрации Архангельска полагают, что "жить" свалке осталось 10, от силы 15 лет: по словам главы департамента городского хозяйства администрации города Владимира Щадрина, мощности полигона использованы на 80%.

После окончания эксплуатации свалку придется рекультивировать, и средства на это понадобятся немалые. С закрытием полигона жизнь в регионе не останавливается: продолжится хозяйственная деятельность, будут и дальше работать предприятия. А значит новый мусор будет появляться как минимум в тех же объемах Вопрос – куда его девать?

Вид на Архангельск. Фото: commons.wikimedia.org/SergeySotin

Простейший вариант, что называется, "в лоб", – открыть новый полигон и насыпать новую кучу лет за 50. А еще через полвека – новая горка. Таким образом столица Поморья окажется окружена огромными кучами мусора. Поблагодарят ли за это потомки? Вряд ли.

По словам замдиректора ООО "Спецавтохозяйство по уборке города" Евгения Чечерина, в скором времени власти города проведут проектно-изыскательные работы по рекультивации архангельского полигона и обратятся за поддержкой в федеральное правительство.

Кадр youtube.com

Впрочем, организованный мусорный полигон – еще не самое большое зло для местной экологии. Владимир Щадрин уверяет, что куда как опаснее незаконные свалки, точное количество которых в Архангельской области, видимо, назвать не может никто.

Только по официальным данным в Поморье насчитывается около 250 нелегальных свалок, сообщает информагентство "Регион 29". В региональном правительстве признают: количество незаконных полигонов продолжает увеличиваться, а значит, их реальное число может быть на порядок выше, чем в официальных сводках. 

По словам координатора проекта "Генеральная уборка" в Архангельской области Айман Тюкиной, активистам удалось убрать только небольшие свалки. Между тем общественники насчитали уже 82 незаконных полигона и своими силами смогли ликвидировать 82 точки, но для расчистки других свалок своих сил уже не хватает: нужны деньги, техника. Но власти на местах разводят руками и из раза в раз повторяют, что денег нет.

Кадр youtube.com

В Архангельске под бесплатную свалку облюбовали дорогу, ведущую к заполненному карьеру. В народе ее называют "атомкой": в 1980-е годы, на излете существования Советского Союза, здесь собирались строить атомную электростанцию. Теперь вместо реакторов высятся кучи мусора: местные журналисты насчитали уже пять крупных несанкционированных свалок.

Складывается впечатление, что на стихийном полигоне "отметились" чуть ли не все городские предприятия – от ремонтных фирм до автобусного парка. Как пишет "Собеседник", от мусора на "атомке" избавляются и жители близлежащих дач, а также местные предприниматели. Журналисты заметили, что некоторые места пытались очистить бульдозером, а значит, администрация в курсе происходящего. Тогда почему стихийная свалка продолжает существовать, как ни в чем не бывало?

Кадр youtube.com

По словам активистов, сейчас в Архангельске – 13 незаконных свалок. Еще около девяти – в окрестностях, в том числе вдоль реки Двина и ее притоков. Взглянув на карту проекта "Генеральная уборка" можно сделать неутешительный вывод: столица Поморья и ее окрестности изобилуют подобными "атомками".

В Архангельске и его окрестностях множество свалок. Фото: kartasvalok.ru/

Между тем незаконные свалки крайне опасны для человека и природы. Они отравляют почву, загрязняют воздух и воду. В отличие от организованного полигона, на стихийных свалках нет возможности остановить распространение заразы: утрамбовка и присыпка землей – лишь временные меры, которые в конечном итоге оказываются бесполезными. Помочь может переработка отходов и применение новых технологий хранения мусора.

Не понаслышке о мусорной проблеме знают и в Северодвинске. В двух километрах от жилых домов расположена крупная свалка. Местные жалуются: когда она начинает гореть, дышать становится практически невозможно. 180-тысячный город будто бы замирает и живет в состоянии чрезвычайного положения, ожидая чего-то страшного и непоправимого. 

Горящий полигон в Северодвинске. Кадр youtube.com

Директор МУП "Спецавтохозяйство" Артем Фокин признается: даже если уничтожить открытый огонь, решить проблему не удается, ведь тление происходит на глубине до 12 метров.

Откровененно высказался и природоохранный прокурор Архангельска Дмитрий Некрасов. По его словам, почти все места размещения отходов в Архангельской области не соответствуют установленным законодательством нормам.

"Нигде у нас практически не производится сортировка отходов, и их вторичная переработка исключается. Отсюда эти последствия, которые вы, жители Северодвинска, видите: постоянное горение на полигоне - горит все то, что можно было бы направить на переработку", – цитирует его "Собеседник".

Свалка в Северодвинске заполнена на 58%, это значит, что выкидывать отходы туда будут еще как минимум 14 лет. А построить современные мусороперерабатывающие мощности город не в состоянии. Проблема все та же – нет денег.

К мусорному коллапсу ситуация приближается и в другом городе-спутнике Архангельска – Новодвинске. У города есть мусорный полигон, но дороги при этом завалены мусором. Картина печальная: покрышки, пакеты, бумажные отходы. В любой момент они могут вспыхнуть. Местные активисты объясняют: мусор до свалки часто не довозят, бросают прямо по дороге. А неподалеку находятся жилые дома.

"Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду" – гласит 42-я статья Конституции. С главным законом страны в Новодвинске, кажется, знакомы поверхностно. А если и знают, то предпочитают молчать.

Архангельску же приходится задыхаться от безответственного отношения человека к природе. Мусорный ветер с Северодвинска и Новодвинска, которые окружают столицу Поморья с северо-запада и юго-востока, отравляет горожанам и без того не самый чистый воздух.

Бьют тревогу и активисты Урдомы. В окрестностях города шесть свалок и лишь две из них легальные. Сам рабочий поселок образцом чистоты тоже не назовешь: мусор зачастую не стесняются выкидывать прямо на улицу.

В нескольких десятках километров от Урдомы расположен административный центр Ленского района – село Яренск. На местный мусорный полигон каждый месяц завозится 300 кубометров мусора, рассказал директор ООО "Яренское Зори" Евгений Пинегин. Власти рассчитывают, что мощностей полигона хватит до 2034 года. Куда дальше девать отходы – непонятно. 

Кадр youtube.com

Уже сейчас сваленный у дороги к Яренскому полигону мусор угрожает реке Вычегда. Не все в порядке с экологией и в расположенном неподалеку городке Микунь. Из-за упразднения мусорных контейнеров люди стали выкидывать отходы на улицы, в подвалы и на чердаки.

Складывается впечатление, что для Архангельской области незаконные свалки – явление обыденное. Так, на юге региона местный блогер обнаружил незаконный полигон. Свалка компактно расположилась вплотную к федеральной трассе М-8. Особая опасность ситуации в том, что совсем рядом расположены водоносные слои.

"Мусорные войны" гремят по всей области. Так, в Красноборском районе местную администрацию заставили выплатить круглую сумму и ликвидировать семь незаконных полигонов. А в Коряжме пришлось вмешаться прокуратуре. Жалуются и в деревне Ежевская: местные жители устали убирать отходы за окружающими.

За многие годы проблемы с мусором в регионе нарастали как снежный ком. Сейчас ситуация с отходами в Архангельской области напоминает запущенную болезнь, приступать к лечению которой нужно безотлагательно. Иначе в один прекрасный момент мы рискуем потерять этот красивый, но искалеченный людской безответственностью край. 

Автор: Иван Поляков31 мая 2019, 09:30

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