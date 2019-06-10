Экологический апокалипсис: Русский север гибнет под кучами мусора

Эксклюзив Игры Форум Гороскоп Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
Порошенко прилюдно унизили на важной встрече
партнеры
Понедельник 10 июня
Лента новостей
11:17
Ушлая Меган Маркл перехитрила всю королевскую семью
10:41
Растроганный Киркоров завалил цветами могилу любимой женщины
10:33
Гороскоп на неделю
10:28
Обнародованы результаты теста журналиста Голунова на наркотики
10:16
Роскошная Собчак отказалась выводить невзрачного Богомолова на красную дорожку
10:10
Запашный попал в страшное ДТП в Москве
10:00
У беременной Анастасии Решетовой начались проблемы со здоровьем
09:54
Москвичам пообещали ливни и резкое похолодание
09:25
Головин из "Кадетства" игнорирует тяжелобольную внебрачную дочь
08:57
Ждет третьего ребенка: Германика появилась на красной дорожке с большим животом
08:46
На Украине перевозбудились от слов Путина
08:39
Личные данные почти миллиона россиян утекли в Сеть
08:17
Вены-веревки: дошедшая до края Джоли шокировала худобой
06:32
Представитель Алибасова раскрыл претензии к производителю "Крота"
04:23
Лоза научил подписчиков правильно мыть котов
02:03
49-летняя супермодель разделась после разрыва с 25-летним певцом
00:10
Собчак раскрыла шокирующие подробности ареста Голунова
22:12
Извращения голого Панина шокировали молодую певицу
20:09
От вышвырнутого Макаревича требуют благодарности
17:28
Сестра певицы Нюши рассказала о романе с популярным певцом
17:09
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 9 июня 2019 года
16:46
Галкина пристыдили после видео из бассейна
15:55
Трусливый Зеленский насмешил желанием "нокаутировать" Порошенко
15:17
Бред и галлюцинации: на отравившегося Алибасова обрушилась новая беда
14:55
Журналист Голунов дал первое интервью после задержания
14:32
Народ ужаснулся изнеможденному виду звезды "Папиных дочек"
14:02
"Мама только одна": обнимающую свекровь Костенко упрекнули в лицемерии
13:35
"Такой стиль": Дочка Гузеевой оправдалась за нападки матери в эфире
13:35
Алибасов получил зловещее предупреждение после собственных похорон
13:04
Кожевникова меняет фамилию старшему сыну
12:45
Защита Голунова написала заявление на полицейских
12:00
С того света: как покойница Началова помогает снимать фильм о себе
11:40
Затравленный Макаревич сообщил об отмене выступления "Машины времени" у стен Кремля
11:15
Вываливший грязное белье Солнцев пострадал от последствий
11:00
Депутат поддержал введение иммунитета для журналистов и оппозиционеров
10:40
Собчак и Виторгану вручили документы о разводе
10:32
Мямля Зеленский взбесил украинцев своей нерешительностью
06:17
Роскошные ноги Гагариной покорили премию МУЗ-ТВ
03:44
Родившая Меган Маркл впервые вышла в свет
01:12
Пригожин грязно выругался на премии МУЗ-ТВ из-за преследования Валерии безумной фанаткой
23:35
Мадонну поймали на краже у Лободы
20:03
Отравленного Алибасова изнасиловали двое мужчин
19:48
Обследование не выявило следов побоев на теле Ивана Голунова
17:58
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 8 июня 2019 года
16:38
Уличенный в извращенном сексе Панин угрожает Харламову
15:38
Умершего Децла удостоили награды на премии "МУЗ-ТВ"
14:53
Заступился за беременную: В Москве зверски убили мастера спорта
14:31
Раскоряченную в клетке Волочкову подвесили на 30-метровой высоте
13:55
Бесчувственного Алибасова заставят глотать метровый шланг
13:21
Харламов натравил друга на несчастную Гузееву
13:09
Доведенный народ собирает партизанские отряды для свержения Лукашенко
12:37
Покинутая Порошина взвыла без мужчины
12:32
Рэпер Гуф попал в больницу
11:56
Сексуальная Лорак порадовалась расставанию с бывшим мужем
11:15
Бузову унизили на премии МУЗ-ТВ
10:49
Найдено возмутительное оправдание для обнародования фото Алибасова в гробу
10:17
Погрязший в скандалах Эрнст сделал заявление о судьбе шоу "Голос. Дети"
10:13
"Стыдобище": Соболь смачно врезали за атаку беременной Симоньян
08:23
Дима Билан сделал шокирующее признание о своем будущем
06:08
"У нас круче": звезды блеснули на красной дорожке премии МУЗ-ТВ
04:13
Дочка нашла замену Кудрявцевой
02:15
Площадку "Дома-2" сровняют с землей
00:04
Малахова возбудила полуголая красотка-учительница
22:35
Задержан восьмой фигурант дела об убийстве спецназовца-героя
22:05
Путин похвалил пригласившего в Донбасс российские войска Зеленского
21:47
"Мы ждем тебя!": Солнцев пообещал научить Алибасова говорить
21:39
На Украине арестованы пять российских самолетов
21:17
Дети Пугачевой вооружились против брата
20:57
В Беверли-Хиллз продают особняк Бреда Питта и его бывшей
20:45
"В окружении своих": Народ освистал забравшуюся на верблюда Бузову
20:03
Государственые лотереи помогут развитию спорта в России
20:00
"Малышка-сестренка": Рудковская рассказала о втором ребенке
19:49
Москва нагрелась до 51 градуса
18:53
Путин назвал Зеленского хорошим актером
18:42
"Она омерзительна": бывшую жену Меладзе распекли за откровения о певце
18:32
Совет на выходные
18:02
Проигравшего "Евровидение" Лазарева не пустили на премию МУЗ ТВ
17:51
МВД: Журналист "Медузы" задержан с наркотиками
17:51
Ученые назвали содержащие опасный пластик продукты
17:18
Кожевникову затравили за наглую рекламу
17:13
Смотритель кладбища об ажиотаже на могиле Началовой
16:58
Пригожин осудил Соболь за наглый выпад против Симоньян
16:58
Известную американскую актрису отхлестали веником и напоили водкой в России
16:55
Путин раскрыл новый план России
16:47
Спутал с йогуртом: семья Алибасова подает в суд на производителя "Крота"
16:13
Фестиваль исторической реконструкции "Времена и Эпохи" пройдет в Москве
16:12
"Москва-Сити" превращается в гастрономический кластер
16:10
Леонтьев проиграл Путину в выносливости
16:04
Володин назвал причину антироссийских санкций
15:32
Володин: Россия ждет от Зеленского конкретных шагов ради мира
15:32
Нетерпеливая Тодоренко высказалась о новой беременности
15:12
Загитова выставила клубничку на всеобщее обозрение
14:52
Житель Петербурга застрелил собаку из-за укуса
14:45
Пугачева сутки развлекала заявившегося в ее дом молодого композитора
14:37
Военные США пожаловались на собственную провокацию против России
14:30
"Угроза выкидыша": Симоньян поставили страшный диагноз
14:25
Налоги в России начнут собирать по-новому
14:05
"У меня росла опухоль": звезда "Чародеев" рассказала о борьбе с раком
13:49
Стало известно об ухудшении состояния Алибасова
13:45
"Хрюшка": беременная невеста Тимати поразила своими формами
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Загнанный в угол Порошенко прилюдно опозорился
"Стыдобище": Соболь смачно врезали за атаку беременной Симоньян
Погрязший в скандалах Эрнст сделал заявление о судьбе шоу "Голос. Дети"
Найдено возмутительное оправдание для обнародования фото Алибасова в гробу
Бузову унизили на премии МУЗ-ТВ
Сексуальная Лорак порадовалась расставанию с бывшим мужем
Регионы

Экологический апокалипсис: Русский север гибнет под кучами мусора

Кадр youtube.com
Русский север... В сознании обывателя он вызывает устойчивый ассоциативный ряд – нетронутые уголки природы, живописные пейзажи, старинные монастыри. Реальная картина резко отличается от романтического образа. Сегодня север европейской части России быстро превращается в зону экологического бедствия, где как грибы после дождя вырастают незаконные свалки, отравляющие окружающую природу и жизнь простых людей Что происходит на Русском севере и как решить проблему – разбирались "Дни.ру".  
прочитано 480 раз

ПО ТЕМЕ

На краю пропасти: как Поморье стало зоной экологического бедствия

Архангельский "Эверест" 

Архангельская область – стратегически важный для нашей страны регион. Здесь сосредоточены крупные предприятия, обрабатывающая промышленность, базы военно-морского флота и даже один из космодромов – знаменитый Плесецк. Но в федеральной новостной повестке Поморье все чаще фигурирует как источник серьезных экологических проблем. Все дело в огромном количестве свалок, зачастую нелегальных, в которых буквально утопает некогда заповедный край. 

По данным государственного реестра объектов размещения отходов, в Архангельской области действуют 46 пунктов приема мусора. Проще говоря – свалок. Но официальная статистика, как известно, далеко не всегда отражает реальное положение дел. Так и здесь: правительство региона признает, что в Поморье насчитывается около 250 нелегальных полигонов, при этом их количество продолжает увеличиваться. 

Свалки в Архангельске. Сайт экоконтроль.рф

Катастрофическую ситуацию с мусором в регионе наглядно демонстрирует карта свалок Архангельской области проекта "ЭКОконтроль". Как видно, легальных полигонов – от силы треть, тогда как оставшиеся две трети – незаконные свалки и захламленные места. 

Страдает от замусоренности даже столица региона Архангельск. На Окружном шоссе расположен крупнейший городской полигон, построенный еще в середине прошлого века. Ежедневно туда свозят более 380 тонн отходов, за год набирается внушительное количество – 144 тысячи тонн. Трафик в направлении полигона плотный, мусоровозы курсируют друг за другом с завидной периодичностью, утверждают местные жители. За неумолимым ростом свалки они могут наблюдать чуть ли не из своих окон: полигон расположен в полутора километрах от жилых домов. 

За более чем полувека своего существования свалка выросла до высоты пятиэтажного здания. Еще немного – и догонит печально известный подмосковный полигон "Кучино", закрытый лишь после личного вмешательства президента Владимира Путина. 

Мусорная свалка – сосед неприятный и очень опасный. Местные жители не только видят огромную кучу, но и порой чувствуют ее зловоние, выделяемое периодическими возгораниями тлеющих отходов. Разговоры о закрытии полигона ведутся не один год, но воз, говорят, и ныне там. Между тем свой ресурс полигон на окраине Архангельска практически выработал, да и экологическим требованиям, уверены местные журналисты, давно не соответствует. 

Сайт экоконтроль.рф

"Зачем нам новые свалки?"

"Ситуация с мусором в городе отвратительная, – рассказала "Дни.ру" местная жительница Елена Ц. – Действующая свалка сейчас вырабатывает свой ресурс, более того, на нее свозят незаконный и неконтролируемый мусор, собранный в Арктике и привезенный к нам морским путем". 

Что касается новых свалок, то места для них, уверена местная жительница, выбраны крайне неудачно – возле чистых озер, дач и поселка.

"Мы не понимаем, почему не строят современные мусороперерабатывающие заводы, как это делается во всем цивилизованном мире. Зачем нам новые свалки и помойки?" – недоумевает женщина. 

Еще хуже ситуация с нелегальными свалками. В конце мая активисты насчитали в Архангельске 13 завалов с мусором. Один из главных незаконных полигонов столицы Поморья – так называемая атомка. Свое название место получило от атомной электростанции, которую собирались там строить в 1980-е годы. Но СССР распался, и вместо энергоблоков на "атомке" выросли кучи из покрышек, использованных упаковок и прочих отходов человеческой жизнедеятельности. 

Сайт экоконтроль.рф

Незаконные свалки загрязняют почву и воду, а до сих пор практикуемая в России присыпка землей – лишь временная мера. При этом экологический ущерб – лишь одна сторона медали. Знающие люди утверждают, что на мусорном бизнесе неплохо греют руки те, кто связан с криминалом. Экология для них – пустой звук. 

Город в дыму 

Мусорный кризис развивается и во втором по величине городе области – почти 200-тысячном Северодвинске. Местный полигон расположен в двух километрах от жилых домов. Когда на свалке происходит очередное возгорание, задыхается весь город.  

Старожилы уверяют: полигон горел и пять, и восемь лет назад. Причиной специалисты называют метан, выделяемый при разложении отходов. Одно из крупнейших возгораний произошло зимой 2016 года. Тогда на борьбу с рукотворной стихией властям пришлось выделить 30 единиц техники. 

Полигон в Северодвинске немного младше своего архангельского "коллеги": его ввели в эксплуатацию в 1967 году. Создавался опасный объект по нормам тогдашнего законодательства, и никаких экспертиз по воздействию на окружающую среду не проводилось. 

Свалка в Северодвинске. Кадр youtube.com

Решить проблему можно только рекультивацией полигона. Но процесс это высокотехнологичный и проводится вместе с устройством новой площадки по сортировке и переработке отходов.

"Если горит свалка весь город в дыме и характерном запахе. Я против мусорного полигона, лучше мусороперерабатывающий завод, который даст рабочие места и не так навредит жителям области", – рассказала жительница Северодвинска Евгения П. 

В ломоносовских краях 

Не лучше ситуация и в других населенных пунктах, расположенных вдоль Северной Двины – главной водной артерии Архангельской области. Так, в апреле 2017 года активисты Общероссийского народного фронта обнаружили у села Холмогоры незаконную свалку размером около двух гектаров. 

Оказалось, что полигон существовал уже давно. Туда свозились строительный и бытовой мусор. Активисты отмечают, что свалкой пользовались все близлежащие населенные пункты. 

Пренебрежительное отношение к природе поставило Северную Двину на грань экологической катастрофы. Так, в Котласе незаконные свалки ликвидируются с завидной регулярностью. "Чемпионом" стала куча на улице Смольникова, откуда вывезли 32 грузовика мусора. А в июле прошлого года горожане жаловались на огромных крыс, которые появились в городе из-за нелегальной помойки на старой выгребной яме. 

Населенные пункты разные, но проблемы – одни и те же. В 450 километрах к юго-востоку от Холмогор уже пять веков живет ничем не примечательный поселок Урдома. Места здесь тихие, но мусорные страсти с недавних пор будоражат и местных жителей. 

Кадр youtube.com

В апреле этого года мусор из поселка не вывозили несколько недель, хотя в восьми километрах от Урдомы находится сертифицированный полигон. Активисты обратились в прокуратуру и потребовали дать оценку действиям администрации Ленского района. 

Беспокойный Сыктывкар 

Страдает от мусорной проблемы и соседняя с Архангельской областью Республика Коми. По данным госреестра, в регионе есть 78 точек для складирования мусора. Однако чуть ли не еженедельно в республике появляются новые стихийные полигоны. В середине мая активисты насчитали 1774 потенциально опасных объекта. 

Карта свалок Сыктывкара. Фото: kartasvalok.ru

Особенно остро проблема чувствуется в столице региона – 250-тысячном Сыктывкаре. В апреле 2019 года на одну из нелегальных свалок жители городского частного сектора. Люди жаловались, что счета на вывоз мусора приходили регулярно, но отходы не вывозились с прошлой осени.  

Несколько свалок неравнодушные граждане обнаружили и в зеленой зоне Сыктывкара. Самая крупная помойка раскинулась более чем на пятистах метрах. Место было завалено строительными и бытовыми отходами, автомобильными шинами. 

Дошло до того, что свалки стали появляться в историческом центре Сыктывкара. При этом к своим обязанностям местные чиновники отнеслись формально. Активисты Общероссийского народного фронта выяснили, что отчет местных властей о ликвидации свалки, отмеченной на интерактивной карте, не соответствует действительности. Примечательно, что залежи мусора располагались у мемориала "Вечная слава"

Народ против 

Мусорный кризис захлестнул и Вологодскую область. В апреле прошлого года общественники обнаружили на территории региона более 370 гектаров несанкционированных свалок и полигонов. Согласно официальным данным, на Вологодчине насчитывается 59 точек размещения отходов. 

Этого недостаточно, уверен активисты. По их подсчетам, области не хватает 60% сортировочных мощностей. При этом ранее в правительстве региона отмечали, что к концу так называемой мусорной реформе на Вологодчине должно остаться пять действующих полигонов твердых коммунальных отходов.   

Карта свалок Вологды. Фото: kartasvalok.ru

Наблюдатели отмечают серьезную пробуксовку мусорной реформы в регионе: по их мнению, для реальной сортировки отходов делается недостаточно, а практика вторичного использования терпит фиаско.  

Ситуация резко обострилась в середине февраля. Тогда в Вологде прошел митинг против тарифов на вывоз мусора и действующей свалки в черте города. Активисты указывали на природоохранное законодательство, в соответствии с которым работа свалки в черте города запрещена. 

"Вот уже семь лет из года в год на территорию на улице Мудрова завозятся тысячи тонн отходов, а руководитель области этого не замечает", – сетуют общественники.  

На краю пропасти 

Очевидно, что спасти Русский север от дальнейшего превращения в одну большую свалку под открытым небом может только цивилизованная утилизация отходов. Перед властями стоит задача ликвидировать незаконные свалки и рекультивировать выработавшие свой ресурс полигоны. Если ничего не предпринимать, то регионы могут столкнуться с куда более серьезными проблемами, чем те, которые добавляют чиновникам головной боли сейчас. 

Так, по оценке московской "Академии коммунального хозяйства имени К. Д. Панфилова", полигона в Архангельске может хватить еще лет на 10. А что делать с гигантской горой дальше? 

Огромную свалку так просто не оставишь, ее все равно придется рекультивировать, но на это нужны серьезные средства. Миллионы придется потратить только на геологические изыскания, а на остальные работы – в десятки раз больше.  

Вырабатывает свой ресурс и сыктывкарский полигон. По подсчетам мэрии, полигон в Дырносе прослужит еще не более семи лет. Альтернативную площадку власти ищут с 2013 года.  

Свалка в Вологде. Кадр youtube.com

Пока же рекультивацией отживших свое полигонов никто не занимается. Насыплют кучку – пойдут загрязнять другое место. Подобное "экстенсивное освоение" территорий мусором не решит проблему, но лишь оттянет ее неизбежное обострение. И чем дольше откладывать, тем более сложные и болезненные решения придется принимать в дальнейшем.  

При этом необходимо понимать, что от закрытия старых свалок новый мусор не испарится чудесным образом. С новыми отходами все равно придется что-то делать. Самый простой и очевидный вариант – отхватить у природы очередной кусок земли и насыпать там очередную кучу мусора. Стоит ли говорить, что эта кривая дорожка рано или поздно заведет нас в полный тупик, а последствия столь варварского отношения к природе мы будем разгребать еще много лет.  

Свалка в Вологде. Кадр youtube.com

Современный подход 

Менять систему обращения с отходами нужно уже сейчас. Чиновники в Архангельске отмечают, что идеальным вариантом был бы современный экотехнопарк. О его создании правительство региона и мэрия Москвы договорились в октябре прошлого года. Стоимость экотехнопарка "Шиес" составит 10,5 миллиарда рублей. Планируется, что там будет захоронено около 10 миллионов тонн брикетированных отходов.   

 В отличие от устаревших методов обращения с мусором, технология брикетирования позволяет герметично упаковать отходы в целлофановую пленку, таким образом исключив распространение запаха и контакта мусора с окружающей средой.  

Кроме того, за счет высокой плотности площадь под размещение сокращается в два раза по сравнению с обычным полигоном. Также при уплотнении и изоляции мусора в кипах создаются условия для снижения примерно на 95% образования биологического газа и фильтрата. К тому же размещение отходов в изолированных брикетах устранит питательную среду грызунов, птиц и прочих разносчиков.  

Но в заваленной мусором Архангельской области проект экотехнопарка оценили далеко не все. Местные жители уже несколько месяцев протестуют против реализации инновационного проекта.  

Любопытно, что гигантские нелегальные свалки, по соседству с которыми живут местные, акций протеста не вызывают. Зато против Шиеса в тихой и спокойной Архангельской области поднялся небывалый ажиотаж. 

Беседуя с местными жителями, "Дни.ру" столкнулась с тем, что некоторые из них упорно отказываются говорить о текущей ситуации с мусором в Архангельской области. По странным причинам люди не захотели разговаривать про нелегальные свалки и тот вред, который они наносят региону, зато были полны энтузиазма выразить критическое отношение к проекту в Шиесе.  

Хотя, казалось бы, человека должны больше заботить уже имеющиеся, а не виртуальные проблемы. Ведь экотехнопарка в Шиесе пока нет, а масса нелегальных свалок гниет у местных жителей под ногами уже который год.  

Столичный опыт 

Между тем власти Москвы обещают архангельским коллегам помощь в рекультивации местных мусорных полигонов. За последние годы столица накопила в этом колоссальный опыт. Полигоны Малинки, Кучино, свалка в Ново-Переделкине – все они были законсервированы.  

Так, один из крупнейших полигонов в Европе, Кучино, который, поговаривают, видно даже из космоса, стал площадкой для внедрения эффективных зарубежных технологий рекультивации. Благодаря системе дегазации удается перехватить большинство свалочных газов, а после загерметизации склоном летом этого года зловоние полностью прекратится.  

Полигон Кучино рекультивируют и накрывают специальной пленкой. Кадр youtube.com

На полигоне построены очистные сооружения для фильтрата, концентрат которого выводится для обезвреживания на специальное предприятие. А благодаря газосборной станции газ поступает на газоэлектростанцию, дающую энергию близлежащим населенным пунктам.  

А на полигоне Малинки в Новой Москве работы уже завершились. Фильтрат был собран, предприняты меры для защиты почв и воздуха от загрязнений. Сейчас бывшая свалка выглядит как поросший травой и молодыми деревьями холм. 

Большая работа проведена и на полигоне в Ново-Переделкине. Там появилась горка, ставшая одним из крупных центров зимнего отдыха в столице. Кроме катания на лыжах и сноуборде гостям доступны теннисный корт, спортивная площадка и даже бассейн. Инфраструктура курорта постоянно развивается.  

***

Хотелось бы, чтобы современные технологии рекультивации были применены и на Русском севере. Живописный край с колоссальным рекреационным потенциалом мог бы стать локомотивом российского туризма. Вместо этого Поморье и соседние регионы продолжают умирать под залежами мусора.  

"Ситуацию с экологией я оцениваю неудовлетворительно, у нас очень много стихийных свалок. Вот и люди уезжают, по 20 тысяч человек в год. Мы тоже собираемся, детей нужно увозить и спасать", – призналась жительница Архангельской области Дарья В. 

Автор: Федор Лопырев10 июня 2019, 10:30

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Должен сидеть: Порошенко вынесли жесткий приговор
"Обида и ревность": Лукашенко попался на странном поведении
Новый срок Путина привел в ужас американцев
Зеленский сделал заявление об отставке

Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская обнародовала ужасные слова Джигарханяна об известной актрисе
Ушлая Меган Маркл перехитрила всю королевскую семью
Растроганный Киркоров завалил цветами могилу любимой женщины
У беременной Анастасии Решетовой начались проблемы со здоровьем

Проишествия

Неожиданный поворот в деле об убийстве балерины Большого
Удар ножом в сердце: под Москвой боец спецназа погиб в драке с озверевшей толпой
Задушил колготками: чудовищные детали убийства любовницы российским чиновником
Леденящие душу подробности взрыва в Дзержинске

Lifestyle

"Манюня" из Молодежного театра довела до слез
Легендарный Алан Парсонс везет в Москву свой первый альбом за 15 лет
"Дозор" Сергея Лукьяненко выходит на большую сцену
Венский бал в Москве побил новый рекорд
Шоу-бизнес

Бузову унизили на премии МУЗ-ТВ

Певице не помогли даже верблюды
Шоу-бизнес

Малахова возбудила полуголая красотка-учительница

Шоумен заинтересовался историей провинциального педагога
Происшествия

Заступился за беременную: В Москве зверски убили мастера спорта

Тело мужчины сбросили в пруд
Шоу-бизнес

Родившая Меган Маркл впервые вышла в свет

Герцогиня Сассекская появилась на параде в честь королевы

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Боль и страдания: Алибасову вынесли неутешительный приговор
У Панкратова-Черного не осталось здоровых органов

Фоторепортажи

Роскошная Собчак отказалась выводить невзрачного Богомолова на красную дорожку
"У нас круче": звезды блеснули на красной дорожке премии МУЗ-ТВ
Рианна взбудоражила народ серий "горячих" фото
Исхудавший донельзя Панайотов потряс поклонников

Спорт

Тяжело переживала: сдавшей Тарасовой вынесли жесткий приговор
Аршавина прижали к стенке за долги
Избитый женой Ягудин не успел в туалет
Россию пинками гонят с Олимпиады-2020 из-за допинг-скандала

Регионы

Тайные испытания на Крымском мосту взбудоражили народ
На краю пропасти: как Поморье стало зоной экологического бедствия
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru