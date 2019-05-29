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Общество

Стало известно о встречах Путина с духовником-экзорцистом

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Президент России Владимир Путин несколько раз встречался со старцем Илием (Ноздриным). Батюшка этот совсем не прост, уверяют журналисты. По их словам, в свое время он совершал обряд экзорцизма – изгнания из людей нечистой силы. 
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Виделись Владимир Путин и Илий несколько раз, также президент созванивался со старцем. Факт встреч подтвердил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, пишет издание "Проект".

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По словам журналистов, в марте 2017 года Путин звонил Илию, чтобы поздравить с 85-летием. Глава государства отметил, что старец делает много для Православной церкви и российского народа.

В свою очередь Илий пожелал президенту долголетия. "Мы-то уже немощные, старые, а Вы еще не такой. Вы еще можете много-много послужить нашей святой Руси", – цитирует батюшку издание.

Журналисты отмечают, что в свое время Илий, которого называют духовником патриарха Кирилла, проводил в своей келье обряды экзорцизма. Однако с возрастом становилось все сложнее, поэтому старец благословил на это учеников. "В интернете даже есть запись 2002 года, на которой Илий и Владимир участвуют в обряде, похожем на экзорцизм", – пишет издание.

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com

Напомним, что президент России регулярно общается со священнослужителями. Глава государства нередко посещает Валаамский монастырь – одну из самых почитаемых обителей, центр православия в Северо-Западной России. За год там бывают около 100 тысяч человек.

Путин также участвует в литургиях. Последний раз политик приезжал на остров в июле 2018 года. Вместе с патриархом Кириллом он отправился на торжественное богослужение в Спасо-Преображенском соборе, а также пообщался с духовенством и прихожанами.

Посещает российский лидер и греческий Афон. В мае 2016 года Путин принял участие в мероприятиях, посвященных тысячелетию появления русских монахов на Святой горе.

Автор: Федор Лопырев29 мая 2019, 12:18
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Моя искренняя благодарность всем тем, кто показал мне этот чудо-сайт O︂N︂T︂W︂I︂G︂G︂S︂Y︂.︂C︂O︂M︂/KR6ALAJ Просто пройдя простой опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока еще есть возможность=)
Гость
Ответить
Развелось тут кликуш...
Пилигрим
Ответить
Н.Троицкая
Ездит в Валаамский монастырь. Ездит на Афон. И дальше ЧТО?
А дальше Вот
ПОСЛЕДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ К В.В. ПУТИНУ О СПАСЕНИЕ МАТУШКИ СВЯТОЙ РУСИ .
Александр Дадашев
<цензура>=C3D--kidMes

П.С.
После смерти Путина, его будет НЕНАВИДЕТЬ ВСЁ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО.
Он так передал слова самого Серафима Саровского.
Как Чикатилу и как Гитлера.
Гость
Ответить
президент решил изгнать из себя дьявола.
Пилигрим
Ответить
Пророчества Преподобного Серафима Саровского
Преподобный Серафим Саровский: «...архиереи Земли Русской и прочие духовные лица уклонятся от сохранения Православия во всей его чистоте, и за то гнев Божий поразит их». (Серафим Саровский пред своей смертью говорил Мотовилову о своем видении России в наше время: "Не захотят через слюну, будет им через понос кровавый"). ... будет последняя очистительная кровь <цензура> после того Господь благословит люди Своя миром и превознесет рог Помазанного Своего Давида раба Своего Мужа по сердцу Своему, Благочестивейшего Государя Императора. Его же утвердила и паче утвердит десница Его святая над Землею Русскою. Скрыть
<цензура>

Говоря о Серафиме Саровском невозможно не упомянуть о следующей истории: Рабу Божиему Николаю, прибывшему в Дивеево из Ставрополья, было чудесное явление преподобного Серафима и поведал следующее: - То, что скажу, передай людям! Война начнется срезу после моего праздника. Как только народ схлынет из Дивеево, так сразу и начнется! Скрыть

2. Когда Земля Русская разделится и одна сторона явно останется с бунтовщиками, другая же явно станет за Государя и целость России, вот тогда, ваше Боголюбие, усердие ваше по Боге и ко времени - и Господь поможет правому делу ставших за Государя и Отечество, и святую Церковь нашу. А Государя и всю Царскую фамилию сохранит Господь невидимою десницею Своею и даст полную победу поднявшим оружие за Него, за Церковь и за благо нераздельности Земли Русской. Но не столько и тут крови прольется, сколько тогда, как когда правая Государя ставшая сторона получит победу, и переловит всех изменников, и предаст их в руки правосудия. Тогда уже никого в Сибирь не пошлют, а всех казнят, и вот тут-то еще более и прежнего крови прольется, но эта кровь будет последняя, очистительная кровь, <цензура> после того Господь благословит люди Своя миром и превознесет рог помазанного своего Давида, раба Своего, Мужа по сердцу Своему, благочестивейшего Государя Императора (...). Его же утвердила и паче утвердит десница Его святая над Землею Русскою.
<цензура>
Пилигрим
Ответить
Вооруженная диктатура крупной буржуазии (Видео)
Для пенсионеров оружие не нужно. Справляются пока и так. Молодых будут просто расстреливать. А потом рассказывать про режим КТО и подбрасывать трупам ржавые стволы.
А в более масштабных случаях есть сирийский опыт борьбы с террористическими бандформированиями.
Власть все равно рассматривает население, как потенциальных террористов, с которыми никто переговоры не ведет. К чему церемонии, согласования и какой-то учет интересов.
Фашизм, как известно - это вооруженная диктатура крупной буржуазии. И выглядит это именно так.
<цензура>

ПОЛИЦИЯ ЖЕСТОКО РАЗОГНАЛА ПРОТИВНИКОВ СТРОЙКИ ПОД ОКНАМИ ДОМОВ (ЖЕНЩИН И СТАРИКОВ) В МОСКВЕ.
<цензура>=1RKWA__nBNk

Отрок Вячеслав говорил, что вместо армии в России создадут бригады быстрого реагирования. Они будут «гасить» всякое проявление человеческого недовольства своим быстрым появлением. «МАР» — министерство антихристова реагирования ... В центре видимо коронованный антихрист, в интересах которого по всему миру и создаются подобные группы (как под копирку), которые уже осуществляют мобильное патрулирование... Скрыть
<цензура>

П.С.
ПОКА РУССКИЕ ЛЮДИ НЕ ПРОСНУТСЯ, И НЕ ПОКАЮТСЯ, НЕ СНЕСУТ МАВЗОЛЕЙ САТАНЫ ТАК И БУДУТ ГИБНУТЬ ОТ КРЕМЛЁВСКОГО ПИНОЧЕТА.
ВЕДЬ ЧТО ТАКОЕ ГЭБНЯ?
ЭТО ВНУКИ ТЕХ КТО УБИЛ НАШЕГО ГОСУДАРЯ НИКОЛАЯ II
КАЙСЯ МОСКВА - ПЛАЧЬ ГОРЬКИМИ СЛЕЗАМИ!+!+!
Аминь
Н.Троицкая
Ответить
Ездит в Валаамский монастырь. Ездит на Афон. И дальше ЧТО?
Гость
Ответить
Ездит в Валаамский монастырь. Ездит на Афон. И дальше что?
1

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