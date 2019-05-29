Стало известно о встречах Путина с духовником-экзорцистом

Президент России Владимир Путин несколько раз встречался со старцем Илием (Ноздриным). Батюшка этот совсем не прост, уверяют журналисты. По их словам, в свое время он совершал обряд экзорцизма – изгнания из людей нечистой силы.



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