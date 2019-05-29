Стало известно о встречах Путина с духовником-экзорцистом
Виделись Владимир Путин и Илий несколько раз, также президент созванивался со старцем. Факт встреч подтвердил пресс-секретарь главы
российского государства Дмитрий Песков, пишет издание "Проект".
По словам журналистов, в марте 2017 года Путин звонил Илию, чтобы поздравить с 85-летием. Глава государства отметил, что старец делает много для Православной церкви и российского народа.
В свою очередь Илий пожелал президенту долголетия. "Мы-то уже немощные, старые, а Вы еще не такой. Вы еще можете много-много послужить нашей святой Руси", – цитирует батюшку издание.
Журналисты отмечают, что в свое время Илий, которого называют духовником патриарха Кирилла, проводил в своей келье обряды экзорцизма. Однако с возрастом становилось все сложнее, поэтому старец благословил на это учеников. "В интернете даже есть запись 2002 года, на которой Илий и Владимир участвуют в обряде, похожем на экзорцизм", – пишет издание.
Напомним, что президент России регулярно общается со священнослужителями. Глава государства нередко посещает Валаамский монастырь – одну из самых почитаемых обителей, центр православия в Северо-Западной России. За год там бывают около 100 тысяч человек.
Путин также участвует в литургиях. Последний раз политик приезжал на остров в июле 2018 года. Вместе с патриархом Кириллом он отправился на торжественное богослужение в Спасо-Преображенском соборе, а также пообщался с духовенством и прихожанами.
Посещает российский лидер и греческий Афон. В мае 2016 года Путин принял участие в мероприятиях, посвященных тысячелетию появления русских монахов на Святой горе.
Балерине назвали неподъемную сумму
Малыш покорил женскую половину страны
Камнем преткновения является его внешность
Откровенное интервью популярной актрисы
Популярные темы форума
ПРОСТИТУТКИ, САМЫЕ ЧЕСТНЫЕ ЖЕНЩИНЫ! ЗАПЛАТИЛ, ПОЛУЧИЛ. НИ НЕРВОВ, НИ ГОЛОВНОЙ БОЛИ, НИ СЦЕН И ЖЕНИТЬБ-РАЗВОДОВ.
В подмосковном Ногинске бродячие собаки затащили ребенка в канализационную трубу и растерзали. Ребенкк два года, находится в тяжелом состоянии в реанимации. Ваше мнение, что делать с собаками?
В НАТО призвали Россию покинуть Крым.
15-летняя сестра не знает от кого беременна
Однополые браки.
Жена ушла к богатому
Никогда не видел голой девушки в живую
Как избавить от молочницы
Друг заделал ребенка
кто скучает по ссср?
Ещё немного о сексе?
Как не ошибиться при выборе своей половинки? Кто знает формулу счастливого брака?
Подарил ужасную машину
Гадалка сломала мне жизнь
бутылки принемать будут сетевые магазины!
Если он резко перестал писать
девочку оставила мать в поликлинике.
почему так легко из семьи утащить мужчину,может не надо торопится замуж выходит,пусть кто-то другой выйдет первый,а мы уже уведём и будем счастливы.
Можно ли найти пару на сайте знакомств
Стыдно ли быть содержанкой?
Школа как мясорубка детей на социальный фарш
Почему девушки не делают первый шаг?
Тимати посвятил Децлу песню
Что думаете о суперграмотных гомосексуалистах, евровидениях, голосистых шоу и прочих домах 2?
Переезд на юг
Секс по дружбе
Не носит обручальное кольцо
Как избавиться от черных точек?
Заголовки
Как похудеть без диеты