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Политика

Трамп нанес неожиданный удар рвущемуся к власти Зеленскому

Владимир Зеленский. Фото: YouTube.com
Актера Владимира Зеленского, который, по всем прогнозам, выиграет президентские выборы на Украине, хотят сделать "английской королевой". В Вашингтоне обсуждают превращение Незалежной в парламентскую республику. Это сведет полномочия главы государства до минимума.   
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Сейчас Украина является парламентско-президентской республикой. При этом Петр Порошенко сосредоточил в своих руках большое количество полномочий. В случае перехода на парламентское устройство все рычаги управления перейдут к премьер-министру, а за президентом останутся декоративные функции.  

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Портал Before It's News опубликовал письмо регионального директора Всемирного банка по Белоруссии, Молдове и Украине Сату Кахконен представителю Госдепа США по Украине Курту Волкеру. Кахконен сообщает, что в случае победы Зеленского на Украине будет проведена реформа государственного управления по превращению страны в парламентскую республику. 

Сам актер в ходе предвыборной кампании на этот счет не высказывался. Тем не менее, в письме отмечается, что Зеленский не против такой перспективы.  

В этом случае шоумен хоть и займет высший государственный пост, но будет неспособен осуществлять реальную власть в стране из-за недостатка полномочий. Вся власть перейдет к премьер-министру, которым, по словам Кахконен, может стать глава МВД Арсен Аваков. Во всяком случае, в письме говорится о неких договоренностях в пользу его кандидатуры. 

В воскресенье, 21 апреля, на Украине проходит второй тур президентских выборов. Для победы Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко достаточно набрать простое большинство голосов.  

Глава Незалежной избирается на срок в пять лет. Окончательные итоги голосования Центризбирком обязан объявить до 1 мая включительно, а до 3 июня должна состояться инаугурация избранного президента. 

Автор: Иван Поляков21 апреля 2019, 12:57

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
То-то удивительно, что все проходит так спокойно - Аваков бдит!
1

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