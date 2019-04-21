Трамп нанес неожиданный удар рвущемуся к власти Зеленскому

Актера Владимира Зеленского, который, по всем прогнозам, выиграет президентские выборы на Украине, хотят сделать "английской королевой". В Вашингтоне обсуждают превращение Незалежной в парламентскую республику. Это сведет полномочия главы государства до минимума.



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