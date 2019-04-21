Трамп нанес неожиданный удар рвущемуся к власти Зеленскому
Сейчас Украина является парламентско-президентской республикой. При этом Петр Порошенко сосредоточил в своих руках большое количество полномочий. В случае перехода на парламентское устройство все рычаги управления перейдут к премьер-министру, а за президентом останутся декоративные функции.
Портал Before It's News опубликовал письмо регионального директора Всемирного банка по Белоруссии, Молдове и Украине Сату Кахконен представителю Госдепа США по Украине Курту Волкеру. Кахконен сообщает, что в случае победы Зеленского на Украине будет проведена реформа государственного управления по превращению страны в парламентскую республику.
Сам актер в ходе предвыборной кампании на этот счет не высказывался. Тем не менее, в письме отмечается, что Зеленский не против такой перспективы.
В этом случае шоумен хоть и займет высший государственный пост, но будет неспособен осуществлять реальную власть в стране из-за недостатка полномочий. Вся власть перейдет к премьер-министру, которым, по словам Кахконен, может стать глава МВД Арсен Аваков. Во всяком случае, в письме говорится о неких договоренностях в пользу его кандидатуры.
Зеленский проголосовал в Киеве. Порошенко тем временем ведёт трансляцию своей молитвы pic.twitter.com/RzGlKYmhUY— RT на русском (@RT_russian) 21 апреля 2019 г.
В воскресенье, 21 апреля, на Украине проходит второй тур президентских выборов. Для победы Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко достаточно набрать простое большинство голосов.
Глава Незалежной избирается на срок в пять лет. Окончательные итоги голосования Центризбирком обязан объявить до 1 мая включительно, а до 3 июня должна состояться инаугурация избранного президента.
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