Зеленский получил удар поддых после триумфа на дебатах
По единогласному решению украинских зрителей и многочисленных экспертов, однозначным победителем дебатов кандидатов в президенты Украины, которые состоялись на стадионе "Олимпийский" в Киеве, стал Владимир Зеленский. Его оппонент – действующий украинский лидер Петр Порошенко – достойно поражение принять не смог.
Начал Порошенко с того, что прицепился к словам Зеленского, назвавшего защищающих свою землю жителей Донбасса "повстанцами". По мнению президента Украины, им нужно подобрать более обидный, наполненный негативными коннотациями термин, подразумевающий, ко всему прочему, и иностранное вмешательство. Впрочем, довольно быстро выяснилось, что и сам Петр Порошенко частенько называл людей, против которых ведет войну, повстанцами. А попытка замести следы лишь больше привлекла к этому общественное внимание.
Новый выпад в сторону Владимира Зеленского произошел с той стороны, откуда не ждали. Его жена Елена попала в список врагов Украины на сайте "Миротворец". Женщину обвиняют в работе "информатором незаконных вооруженных формирований", передает telegram-канал RT.
Действительно, на Украине существует достаточно большое число различный группировок и вооруженных объединений, которые создавались для подавления недовольства местного населения в Донбассе, однако быстро стали инструментами для захвата чужого бизнеса или выполнения политических задач грязными методами. Впрочем, против этих группировок официальный Киев ничего не имеет.
Да и ни Владимир Зеленский, ни его жена в тесных связях с украинскими боевиками замечены не были. Не взаимодействовали они и с ополчением Донбасса, на которое, по всей видимости, намекает сайт "Миротворец".
Отметим. попадание в список "врагов Украины" грозит людям серьезными проблемами. Иностранцев перестают впускать на территорию страны, а местным жителям грозят внесудебными расправами. Например, на "Миротворец" попал украинский журналист Олесь Бузина. Прошло совсем немного времени, и он был застрелен около подъезда своего дома. Подозреваемые в совершении преступления были задержаны, однако позже отпущены под аплодисменты "патриотической общественности".
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