Украина готовится к развалу после второго тура выборов
Второй тур выборов президента Украины протекает без видимых эксцессов. Однако Украина славится своими неожиданными политическими кульбитами. Некоторые эксперты считают, что у страны есть все шансы оказаться расколотой после подведения итогов голосования.
Так, последние опросы показывают, что все шансы на победу, причем со значительным перевесом, имеет актер Владимир Зеленский. Тем не менее, пока не озвучены официальные цифры, действующий президент может попробовать исправить ситуацию.
При этом, если действующему президенту удастся одержать победу с незначительным перевесом, то стране грозят массовые беспорядки, заявил в эфире телеканала ТВ Центр политолог, историк и дипломат Николай Платошкин. Он отметил, что такие итоги выборов оппозиция никогда не признает, а значит выведет людей на улицы, чтобы оседлав народный гнев, все же дорваться до власти.
Еще одним вариантом развития событий в случае победы Петра Порошенко может быть третий тур выборов. С точки зрения политической теории и практики это нонсенс, однако в истории Украины такое уже бывало. Это произошло в 2004 году во время президентских выборов, на которых изначально победу одержал Виктор Янукович. После третьего тура и массовых протестов страну возглавил Виктор Ющенко.
Напомним, 21 апреля на Украине проходит второй тур выборов президента. За голоса избирателей сражаются Петр Порошенко и Владимир Зеленский. При этом действующий президент страны бьет все антирекорды популярности.
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