Досрочно названо имя нового президента Украины

В воскресенье, 21 апреля, на Украине проходит второй, решающий тур президентских выборов. С наибольшей вероятностью победителем из изнуряющей политической гонки выйдет Владимир Зеленской. Эксперты не исключают бегства Петра Порошенко за границу.



Украинцы выбирают Зеленского, потому что не видят улучшений за время президентства Порошенко, заявил в беседе с корреспондентом “Дни.ру” политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. "Граждане голосуют против падения уровня жизни, провала социальной политики, повышения цен и инфляции", – отметил эксперт.



Аналитик сомневается, что Порошенко будет оспаривать результаты голосования и организовывать масштабные провокации. Безпалько напомнил, что опросы социологов показывают подавляющее преимущество Зеленского.

По мнению политолога, Порошенко может возглавить фракцию своей партии "Солидарность" в парламенте. Также возможен союз с бывшими противниками, например, с лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко.

"Скорее всего, Порошенко будет пытаться договориться с победителями – Владимиром Зеленским и стоящим за ним олигархом Игорем Коломойским. И будет сосредотачиваться на парламентской работе", – полагает Безпалько.

С тем, что уходящий лидер Незалежной не будет оспаривать выборы, согласен директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. "Это заметно по его риторике, да и предпосылок для успеха никаких нет", – сказал эксперт. Порошенко попытается плавно перевести свою кампанию с президентской на парламентскую, полагает аналитик.

Бежать за границу терпящий поражение президент пока не намерен, уверен Салин. Все зависит от парламентских выборов, которые пройдут в октябре этого года.

"Если и на них Порошенко постигнет неудача, тогда перед ним встанет вопрос – что делать дальше", – резюмировал политолог.

На протяжении последних нескольких месяцев безоговорочным лидером предвыборной гонки был Владимир Зеленский. Ко второму туру он упрочил свое положение. По последним данным соцопросов, за комика намерены проголосовать более 70% украинцев. За Петра Порошенко – не более 25%.

Президент Украины избирается сроком на пять лет. Для победы во втором туре кандидату достаточно набрать простое большинство голосов – 50% плюс один.