Западная пресса настраивает всех против Судана
Он считает, что суданцы ждут от журналистов помощи в укреплении демократии. Также жители страны надеются, что средства массовой информации сыграют огромную роль в новых реформах и экономических переменах. Эти проблемы у Судана существуют довольно давно. На сегодняшний день они стали основными и в большей степени беспокоят суданцев.
Разеки называет новые реформы власти шоковой терапией. Как объясняет лидер государства Омар аль-Башир, это вынужденная мера. В прошлую пятницу, 22 февраля глава республики объявил о чрезвычайном положении в стране сроком на один год. Также он решил полностью изменить состав правительства и отстранил от своих должностей губернаторов.
Свои действия аль-Башир объясняет тем, что из-за сложившейся ситуации и для преодоления кризиса необходимы радикальные меры. Он собирается набрать в правительство компетентных чиновников, которые будут решать неотложные задачи.
Выступление Омара аль-Башира транслировалось на местном телевидении. Помимо телевизионных передач, суданцы узнают о новостях в своей стране и мире через национальные газеты. Их печатают на арабском и английском языках.
Сейчас особое внимание республике уделяют все мировые СМИ. В особенности Великобритания. И неспроста. Ведь она на протяжении нескольких столетий претендовала на это государство.
Ранее британские СМИ, среди которых BBC и The Times, утверждали, что на территории Судана есть некая ЧВК "Вагнер". Стоит отметить, что в республике россияне действительно есть. И это инструкторы. Но ни к какой ЧВК они отношения не имеют. Российские инструкторы находятся в Судане законно, выполняя свою работу. Они обучают местных военнослужащих.
Данную ситуацию прокомментировал востоковед Павел Густерин. По его словам, нахождение российских инструкторов с обучающей задачей абсолютно нормальное явление в рамках международного права. Также эксперт заметил, что российские военные специалисты присутствуют во всех странах, где есть наша техника.
Густерин также высказался и по поводу прессы. По его словам, суданские журналисты мало чем помогут в становлении демократии. Также он ставит под сомнение объективность западных СМИ. Больше всего, по мнению эксперта, страны Запада раздражает наличие нефтеперерабатывающих станций.
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