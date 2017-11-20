Чем может обернуться сотрудничество с Суданом

Президент Судана Омар аль-Башир 22 ноября прибудет в Россию с официальным визитом. Между государствами запланировано подписание контрактов в сфере добычи и обработки полезных ископаемых на территории африканской республики, однако эксперты советуют российским бизнесменам быть осторожнее при заключении договоров.

Судан ждет российских инвестиций. Как сказал в преддверии визита представитель министерства полезных ископаемых, ведомство рассчитывает на более активное участие России в инвестировании после снятия санкций США в отношении республики. Видимо, неслучайно в составе делегации будет министр нефти и газа Судана. По мнению экспертов, это подтверждает острую заинтересованность властей Судана в подписании контрактов с надежными российскими инвесторами и бизнесменами.

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Отметим, что проекты на территории Судана пользуются не самой большой популярностью среди зарубежных инвесторов по целому ряду причин, именно поэтому президент республики идет ва-банк в попытке заручиться поддержкой российских бизнесменов.

Однако, при этом эксперты отмечают сразу несколько факторов, которые должны насторожить российских инвесторов, задумавшихся о вложении в суданскую промышленность, сообщают "Аргументы и факты". Во-первых, это отсутствие стабильного развития и наличие внутренних конфликтов в стране. Во-вторых, высокий уровень преступности и коррупции. Эту страну неоднократно признавали опасной не только для туристов, но и для предпринимателей. Экспертный состав антикоррупционного портала GAN вынес такой вердикт по ситуации в Судане – там одна из самых сложных бизнес-сред в мире.

Не исключается также, что именно в Судан могут переместиться боевики "Исламского государства" (организация запрещена в России) после поражений в Сирии и Ираке. При этом в стране уже существует проблема терроризма, отмечает заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

"Коммерсантам необходимо отдавать себе отчет в рисках, сопряженных с любой деятельностью на территории Судана. Более того, масштаб коррупции и кризис судебной системы также вряд ли способствуют благоприятному бизнес-климату", – заявил эксперт.

Непростое положение дел в республике характеризуется местом в рейтинге "Глобальный индекс миролюбия". Он ежегодно составляется экспертами из Института мира вместе с Центром мира и изучения конфликтов Сиднейского университета. В 2016 году Судан оказался в самом конце рейтинга – на 155 месте.

Да и сам президент Судана Омар аль-Башир неоднократно попадал в рейтинг худших диктаторов, составленный журналом журнала The Foreign Policy. А в 2008 году Международный уголовный суд выдал ордер на его арест по обвинению в геноциде в связи с конфликтом в Дарфуре, где, как утверждается, проводились этнические чистки. Таким образом аль-Башир стал первым действующим главой государства, против которого было выдвинуто обвинение органом международной юстиции.

Очевидно, что личность и "заслуги" суданского лидера ставят под сомнение исполнение обещаний и гарантий, которые он может дать иностранным инвесторам. Велик риск, что компании потеряют все вложения в крупные суданские проекты еще до стадии окупаемости.