Порошенко сделал бизнес на крови африканцев

Взрывы на украинских военных складах должны прикрыть недостачу вооружений и боеприпасов. Точнее – факт торговли Киева оружием с африканскими странами. Международная организация Amnesty International обнародовала доказательства поставок оружия Украиной Южному Судану.

Доказательства, опубликованные в докладе неправительственной организации, более чем весомые. По данным Amnesty International, это контракты на поставку огромной партии оружия на 169 миллионов долларов. В нее вошли 50 тысяч автоматов Калашникова, десять тысяч пулеметов того же легендарного бренда, по тысяче пулеметов ДШКМ и КПВТ, около четырех тысяч минометов разного калибра, две тысячи гранатометов и не поддающееся исчислению количество патронов и снарядов.

Вооружения достаточно, чтобы оснастить небольшую армию. Прямых доказательств того, что партия уже поставлена в Южный Судан, у организации нет. Тем не менее авторы отчета установили схему доходного бизнеса. В качестве экспортера выступает украинская госкомпания "Укринмаш", роль поставщика выполняет британская S-Profit, компания International Golden Group из Эмиратов работает импортером, а получатель ценного груза – Министерство обороны Южного Судана.

Оснований обвинить Украину в незаконных поставках вооружений у Amnesty International достаточно, тем более что эта же организация ловила Киев за руку еще в 2012 году. Тогда Украина поставила Народно-освободительной армии Судана танки Т-72, которыми потом давили мирных жителей. Как выяснилось, пять танков с украинских складов попали в суданский город Майом транзитом через Кению и Уганду.

Добавили масла в огонь и наблюдатели из Стокгольмского института: они выяснили, что в 2007-2009 годах в руки суданцев попали 77 украинских танков, а еще 11 реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град". В ООН, кстати, тоже изучили вопрос – там знают, что за три года Украина поставила Кении, Уганде, Чаду и Конго более 58 тысяч автоматов, тяжелых и легких пулеметов и пистолетов.

Южный Судан провозгласил независимость в 2011 году. С тех пор он воюет с Суданом за спорные территории Южного Кордофана. Война ведется в лучших африканских традициях, жертв просто не считают. Совбез ООН пока не вводил эмбарго на поставки оружия Южному Судану, однако ограничения ввел ЕС, а США и Канада заморозили активы и ограничили с ним торговлю, напоминают "Вести Украина".

Авторы расследования раскрыли еще один факт, неприятный для европейских кураторов Киева. Украина не только распродает вооружение со своих складов, но и является посредником при поставках оружия странами ЕС. Естественно, туда, куда продавать его запрещено – некоторым государствам Восточной Африки, Ближнего Востока и Азии. К примеру, военный транспорт ценой 4,1 миллиона был куплен в Польше и отправлен на Украину по частям. После этого 45 машин из партии переправили в Восточную Африку через те же ОАЭ.

Частые взрывы на складах вооружений на Украине – вовсе не случайность и не результат халатности. В частности, последние случаи в Мариуполе и Калиновке неспроста "приурочены" к публикации международного доклада, считает депутат Верховной рады Надежда Савченко. "Очень много складов на Украине подрываются. Эти склады очень долгое время опустошались торговлей оружием. Сейчас надо проанализировать, что находилось на складах", – заявила Савченко. Надо отметить, что с ее мнением согласны многие на Украине.