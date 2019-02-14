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Общество

Министр безопасности ЦАР назвал ложью информацию об участии русских в пытках

Фото: www.globallookpress.com
Согласно сообщению ФАН, на Западе стартовала кампания по дискредитации России. Начало ей положила публикация французского издания RFI, которая неверно интерпретировала доклад ООН о пытках в ЦАР. 
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В документе ООН говорилось, что 38-летнего мусульманина пытали неизвестные, которые похитили его сразу после того, как он был допрошен и отпущен. В материале же RFI утверждалось, что его подвергали пыткам русские. Такой вывод делался исходя лишь из того, что допрос проходит на базе, где проводится обучение инструкторами из России.

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Разумеется, эту новость тотчас подхватили либеральные российские издания, которым любой негатив про родную страну как бальзам на душу. А в последнее время любого россиянина с оружием они без колебаний объявляют сотрудником ЧВК "Вагнера".

Для выяснения истины журналисты ФАН связались с Анри Ванзэ Лингуиссара, который совмещает посты министра общественной безопасности и министра территориальной администрации Центральноафриканской Республики.

По его словам, задержание мужчины, о котором говорилось во французских СМИ, действительно имело место. Однако на его допросе русские не присутствовали.

"Как министр общественной безопасности я подтверждаю, что русские – всего лишь инструкторы, а любые следственные действия находятся в компетенции полиции и жандармерии под юрисдикцией следственного комитета и апелляционного суда, в данном случае – города Бамбари", – заявил Лингуиссара.

Обратил внимание Лингуиссара еще на один момент. Он связан с тем, что в ряде публикаций встречалась формулировка "расследование MINUSCA". По словам министра ЦАР, представители миротворческой организации не имеют права проводить расследование и вести допрос.

Беседа журналистов ФАН сделала очевидной бездоказательность и неправомочность заявлений об участии россиян в пытках в ЦАР.

В улучшении армии и жандармерии ЦАР большая заслуга именно русских, которые, по словам Лингуиссара, оказали его стране огромную помощь, "обучая армию и жандармерию, которые значительно выросли в качестве".

Ранее "Дни.ру" писали, что Россия помогла добиться подписания мирного договора между правительством Центральноафриканской республики и лидерами вооруженных группировок. Переговоры между представителями ЦАР и лидерами 14 вооруженных формирований проходили в столице Судана Хартуме с 24 января.  

Автор: Иван Поляков14 февраля 2019, 22:19

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