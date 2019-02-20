Порошенко впал в истерику после унижения от Зеленского

Президент Украины Петр Порошенко набросился с претензиями на других участников предвыборной гонки. Лидер Незалежной явно был в плохом расположении духа и принялся яростно обличать своих оппонентов. Порошенко резко высказался о программах других кандидатов на президентское кресло.



Истеричными заявлениями Порошенко разразился во время выступления в Верховной раде. По словам президента, он не поленился изучить программы других кандидатов.

"К большому удивлению, не нашёл в большинстве из них пункта о членстве в НАТО, пункта о членстве в Евросоюзе. Нет, кто-то вычеркнул", – заявил Порошенко.

Впрочем, в предвыборной программе одного из кандидатов Порошенко обнаружил пункт о референдуме по поводу вступления в Североатлантический альянс. Правда, чей это текст украинский лидер распространяться не стал.

Те же программы, где заявлено о внеблоковом статусе Незалежной, Порошенко умудрился разглядеть "руку Кремля".

За полтора месяца до выборов шансы на победу у президента Украины невелики. По данным социологов, за него готовы отдать голос 18% тех, кто придет к избирательным урнам. В основном Порошенко поддерживают в западной части страны.



Наиболее популярным кандидатом является актер Владимир Зеленский: если бы выборы состоялись в ближайшие дни, он получил бы 28% голосов. Большинство экспертов сходятся во мнении, что Порошенко уже не сможет догнать юмориста, который всерьез нацелился на президентское кресло.





Поэтому, полагают политические аналитики, лидер Незалежной готовит пути отхода за границей. Не помогут даже подкупы и фальсификации, уверены эксперты. Впрочем, у Порошенко еще есть возможность повысить рейтинг путем антироссийских провокаций, но это чревато серьезными последствиями, да и не факт, что в Вашингтоне одобрят очередную рискованную авантюру Киева.

Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. На высший государственный пост претендуют 30 человек. Лидерами предвыборной гонки являются актер Владимир Зеленский и бывший премьер-министр Юлия Тимошенко.