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Политика

Порошенко впал в истерику после унижения от Зеленского

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Президент Украины Петр Порошенко набросился с претензиями на других участников предвыборной гонки. Лидер Незалежной явно был в плохом расположении духа и принялся яростно обличать своих оппонентов. Порошенко резко высказался о программах других кандидатов на президентское кресло. 
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Истеричными заявлениями Порошенко разразился во время выступления в Верховной раде. По словам президента, он не поленился изучить программы других кандидатов.  

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

"К большому удивлению, не нашёл в большинстве из них пункта о членстве в НАТО, пункта о членстве в Евросоюзе. Нет, кто-то вычеркнул", – заявил Порошенко.  

Впрочем, в предвыборной программе одного из кандидатов Порошенко обнаружил пункт о референдуме по поводу вступления в Североатлантический альянс. Правда, чей это текст украинский лидер распространяться не стал.  

Те же программы, где заявлено о внеблоковом статусе Незалежной, Порошенко умудрился разглядеть "руку Кремля".  

За полтора месяца до выборов шансы на победу у президента Украины невелики. По данным социологов, за него готовы отдать голос 18% тех, кто придет к избирательным урнам. В основном Порошенко поддерживают в западной части страны. 

Наиболее популярным кандидатом является актер Владимир Зеленский: если бы выборы состоялись в ближайшие дни, он получил бы 28% голосов. Большинство экспертов сходятся во мнении, что Порошенко уже не сможет догнать юмориста, который всерьез нацелился на президентское кресло.  

Владимир Зеленскиий – главный соперник Петра Порошенко. Кадр youtube.com

Поэтому, полагают политические аналитики, лидер Незалежной готовит пути отхода за границей. Не помогут даже подкупы и фальсификации, уверены эксперты. Впрочем, у Порошенко еще есть возможность повысить рейтинг путем антироссийских провокаций, но это чревато серьезными последствиями, да и не факт, что в Вашингтоне одобрят очередную рискованную авантюру Киева.  

Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. На высший государственный пост претендуют 30 человек. Лидерами предвыборной гонки являются актер Владимир Зеленский и бывший премьер-министр Юлия Тимошенко.  

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