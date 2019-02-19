"Прорвало днище": фантазии Порошенко вызвали отвращение

Фантазии Петра Порошенко о его участии в событиях на Майдане в 2014 году сравнили с приступом диареи. Известный блогер разоблачил ложь украинского президента.

Петр Порошенко объявил себя "героем Майдана" и рассказал, как он "спасал людей под пулями". Заявления украинского президента, сделанные им во время одного из предвыборных выступлений – наглая ложь, утверждает военный эксперт и блогер Борис Рожин.

Рожин из первых рук получил сведения о том, что творилось на Майдане в 2014 году. "Уровень пропаганды днищенский", – комментирует эксперт высказывания Порошенко. Украинский президент ранее заявил, что утром 19 февраля помогал вытаскивать людей из-под пуль сотрудников "Беркута", которые якобы обстреливали их в Мариинском парке.

По словам Рожина, в Мариинском парке на момент описываемых событий находился лагерь "Антимайдана", в котором находился известный "Топаз", сотрудники "Беркута" и Внутренние войска. Сам блогер общался с людьми, которые ездили на "Антимайдан" из Крыма и жили в палатках именно в Мариинском парке. Ушли они оттуда только после того, как Янукович отказался от борьбы, а "Беркут" и ВВ ушли с позиций в центре города. Так что рассказ Порошенко – вымысел от начала и до конца, пишет со ссылкой на блогера "Царьград ТВ".

Напомним, недавно Петр Порошенко на очередном предвыборном митинге рассказала еще одну занимательную историю. Украинский президент заявил, что лично видел, как в 2014 году на Луганщину вторглись российские "спецназовцы-провокаторы". В соцсетях к откровениям президента отнеслись скептически. "Между первой и второй", – написали комментаторы, намекая на общеизвестное пристрастие Порошенко к горячительным напиткам.