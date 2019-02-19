Стукачка Тимошенко отправляет Порошенко в тюрьму

Предвыборная кампания на Украине постепенно превращается в игру "Кто кого посадит?" Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко добилась возбуждения двух уголовных дел в отношении Петра Порошенко, а против нее самой начата проверка по факту незаконного обогащения.

Кандидатам в президенты Украины можно запросто вступать на арене цирка: актеры, геи, шуты и уголовники. Юлия Тимошенко, у которой, говорят, не все чисто в биографии написала сразу два заявления в полицию на Петра Порошенко. В итоге ей удалось добиться возбуждения уголовных дел в связи с фальсификациями на предстоящих выборах.

Тимошенко уже дала показания следователю. Сначала она, а теперь и МВД Украины, подозревают Порошенко в масштабном подкупе избирателей и вбросу бюллетеней за так называемых мертвых душ.

"По нашей информации, по тысяче гривен планируют раздать шести миллионам украинцев. И таким образом купить себе выход во второй тур. Но наша команда не даст этого сделать. Выборы должны пройти честно", – сказала Тимошенко.



Тем временем силовики хотят проверит саму оранжевую принцессу на незаконное обогащение. Кандидата в президенты подозревает в этом преступлении Центр противодействия коррупции, который направил соответствующее заявление в Генпрокуратуру.

Українська громадська організація «Центр протидії корупції» зажадала від генерального прокурора країни Юрія Луценка порушити кримінальну справу за фактами можливого незаконного збагачення лідера «Батьківщини», кандидата в президенти Юлії Тимошенко. pic.twitter.com/r8lcNdDO2j — Max Balabukha (@VHEYhqjKo17Ozzl) 19 февраля 2019 г.

Борцы с коррупцией приводят сведения, согласно которым, в феврале 2018 года пиар-компания Avenue Global Strategies LLC представляла интересы Юлии Тимошенко. За это другая фирма, зарегистрированная в американском штате Делавэр, заплатила около 400 тысяч долларов, пишет НСН.

Выборы президента Украины намечены на 31 марта. Впервые в истории на них зарегистрировано рекордное число кандидатов – 44 человека. Лидером президентского рейтинга три недели назад стал артист Владимир Зеленский, потеснив на вторую позицию Юлию Тимошенко. Замыкают тройку действующий глава государства Петр Порошенко.