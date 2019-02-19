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Политика

Стукачка Тимошенко отправляет Порошенко в тюрьму

Юлия Тимошенко и Петр Порошенко. Фото: Дни.ру
Предвыборная кампания на Украине постепенно превращается в игру "Кто кого посадит?" Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко добилась возбуждения двух уголовных дел в отношении Петра Порошенко, а против нее самой начата проверка по факту незаконного обогащения.
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Кандидатам в президенты Украины можно запросто вступать на арене цирка: актеры, геи, шуты и уголовники. Юлия Тимошенко, у которой, говорят, не все чисто в биографии написала сразу два заявления в полицию на Петра Порошенко. В итоге ей удалось добиться возбуждения уголовных дел в связи с фальсификациями на предстоящих выборах.

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Юлия Владимировна Тимошенко

Юлия Владимировна Тимошенко украинский политик

Тимошенко уже дала показания следователю. Сначала она, а теперь и МВД Украины, подозревают Порошенко в масштабном подкупе избирателей и вбросу бюллетеней за так называемых мертвых душ.

"По нашей информации, по тысяче гривен планируют раздать шести миллионам украинцев. И таким образом купить себе выход во второй тур. Но наша команда не даст этого сделать. Выборы должны пройти честно", – сказала Тимошенко.

Тем временем силовики хотят проверит саму оранжевую принцессу на незаконное обогащение. Кандидата в президенты подозревает в этом преступлении Центр противодействия коррупции, который направил соответствующее заявление в Генпрокуратуру.

Борцы с коррупцией приводят сведения, согласно которым, в феврале 2018 года пиар-компания Avenue Global Strategies LLC представляла интересы Юлии Тимошенко. За это другая фирма, зарегистрированная в американском штате Делавэр, заплатила около 400 тысяч долларов, пишет НСН.

Выборы президента Украины намечены на 31 марта. Впервые в истории на них зарегистрировано рекордное число кандидатов – 44 человека. Лидером  президентского рейтинга три недели назад стал артист Владимир Зеленский, потеснив на вторую позицию Юлию Тимошенко. Замыкают тройку действующий глава государства Петр Порошенко.


Автор: Александр Комаров19 февраля 2019, 16:25
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