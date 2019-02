Терпящий бедствие Порошенко набросился на Путина

Порошенко встретился с председателем Европейского совета (формальным главой Евросоюза) Дональдом Туском. Атмосфера на встрече была напряженная. Украинский лидер принялся в очередной раз жаловаться на действия России, в частности, на ситуацию в Азовском и Черном морях.

По его словам, цель Кремля – уничтожить украинскую государственность и создать "вторую версию Советского Союза". "Только наши эффективные действия, только наша солидарность не допустит возвращения в эти печальные времена", – обратился Порошенко к Туску и поблагодарил его за поддержку, передает RT.

Ранее политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что за последние две недели Порошенко обогатился на 120 миллионов гривен. Всего же за последние месяцы украинский лидер легализовал 1,3 миллиарда гривен доходов, и этом при том, что ранее он традиционно указывал в декларации ничтожные суммы.

I thank @eucopresident for the tremendous efforts made to bring Ukraine back to the family of European nations and sign the Association Agreement with the EU, in order for freedom and democracy to prevail in Ukraine. pic.twitter.com/nE2iJCX4lr