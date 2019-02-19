Терпящий бедствие Порошенко набросился на Путина

С приближением выборов президент Украины Петр Порошенко совершает все более странные необдуманные поступки. На этот раз он позволил себе дерзость в адрес Кремля. В выражениях лидер Незалежной не стеснялся.



Порошенко встретился с председателем Европейского совета (формальным главой Евросоюза) Дональдом Туском. Атмосфера на встрече была напряженная. Украинский лидер принялся в очередной раз жаловаться на действия России, в частности, на ситуацию в Азовском и Черном морях.

По его словам, цель Кремля – уничтожить украинскую государственность и создать "вторую версию Советского Союза". "Только наши эффективные действия, только наша солидарность не допустит возвращения в эти печальные времена", – обратился Порошенко к Туску и поблагодарил его за поддержку, передает RT.

Ранее политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что за последние две недели Порошенко обогатился на 120 миллионов гривен. Всего же за последние месяцы украинский лидер легализовал 1,3 миллиарда гривен доходов, и этом при том, что ранее он традиционно указывал в декларации ничтожные суммы.

I thank @eucopresident for the tremendous efforts made to bring Ukraine back to the family of European nations and sign the Association Agreement with the EU, in order for freedom and democracy to prevail in Ukraine. pic.twitter.com/nE2iJCX4lr — Петро Порошенко (@poroshenko) 18 февраля 2019 г.

Аналитик убежден, что за оставшиеся чуть больше месяца до президентских выборов Порошенко будет наращивать указываемые в декларации средства. По мнению Корнейчука, лидеру Незалежной нужно легализовать накопленный капитал, чтобы у новых властей страны не было к нему претензий.

"Не знаю, какие еще нужны доказательства того, что нынешний президент понимает: он проиграет выборы с любыми фальсификациями и подкупами. Поэтому готовится бежать за границу и переводит туда формально легальные деньги", – написал эксперт на своей странице в Facebook.

В конце марта пройдут выборы президента Украины – 2019. Положение Петра Порошенко катастрофическое: по данным социологических опросов, украинский лидер занимает третье место в предвыборной гонке и уступает актеру Владимиру Зеленскому и бывшему премьер-министру Юлии Тимошенко.