Украинцы в бешенстве от страшилок про Путина

0
Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Вскрылась любовная связь известного шоумена со стилистом
Ничего не поможет: мощный оползень "сжирает" Крымский мост
Спрятавшая живот Бузова: Сейчас уже не до шуток, все очень серьезно
Оскандалившаяся Собчак об оральных ласках: "Удобно лежать на спине"
"Я ухожу к Богомолову, с которым собираюсь заняться сексом": Собчак заставили быть честной
партнеры
Четверг 14 февраля
Лента новостей
18:21
В Московском аэропорту Внуково столкнулись два самолета
18:14
Экс-муж Равшаны Курковой высказался о романе благоверной с Игорем Верником
17:30
Арестованный дебошир Мамаев совершил с зэками невероятное
17:13
20-летний чемпион России скончался от рака
16:57
Госдума продолжит помогать ветеранам-афганцам
16:51
Жителей Омска терроризируют "белки-грабители"
16:34
Объявлено о российских танках в Киеве
16:32
Что делать одиночкам 14 февраля
16:18
В Ростовской области под колесами фуры погиб человек
16:02
Сретение Господне: традиции, приметы, рецепт
15:50
Москвичей предупредили о возвращении суровых морозов
15:48
"Единая Россия" помогла попавшему в ДТП школьнику
15:40
"Хочется романтики": Орлова встала на колени в День всех влюбленных
15:29
Хилькевич навлекла на себя гнев из-за вульгарного снимка в купальнике
15:27
Народный артист вцепился в волосы актрисе Климовой
15:12
"Лысый иуда": Меньщиков разрыдался из-за предательства распутного друга
14:56
"Полные уроды!": заявление о закрытии Крымского моста добило россиян
14:52
Корчевникова поздравили с рождением сына
14:32
Киркорова предупредили об инфицировании после разврата с поклонницей
14:27
Голая и влажная: Цымбалюк-Романовская показала клубничку
14:06
В Кремле объяснили "пьяный полет" бывших членов правительства
14:01
В Самаре пожилой врач изнасиловал пациентку после пластики груди
13:51
Похудевшая Максакова сверкнула задорным соском
13:46
В Петербурге воришку из закусочной поймали спустя две недели
13:37
Медведи заставили построить мусоросжигательный завод на Новой Земле раньше срока
13:27
Навка раскрыла секрет влюбленного Пескова
13:14
Европейцы активно инвестируют в Московский кредитный банк
12:52
Родные делят шикарное наследство Захарова
12:49
Исчезновение Ротару взволновало россиян
12:39
Главу контрразведки Бельгии заподозрили в работе на Россию
12:34
Дума просит правительство ускориться с законом о техосмотре
12:25
"Жаль Галкина": Киркорова свели с Пугачевой
12:22
Эффектная Шарапова затмила скромника Малахова
12:18
"Трусы снимать не буду!": пенсионерку Лолиту унизили в собесе
12:17
Слепаков проговорился об отношениях Харламова и Батрутдинова
12:11
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 февраля 2019 года
12:08
Госдума вводит ответственность за неисправные лифты
12:01
Бондарчук показал любовниц Андреевой
11:59
Народный артист России умер перед концертом
11:50
Рецепт брауни для влюбленных с соусом "табаско"
11:49
54-летняя Беллуччи показала роскошную фигуру в полупрозрачном платье
11:40
Установлен окончательный сценарий конца света
11:36
"Займись делом": народ приструнил красующуюся Кудрявцеву
11:30
Знаменитый рок-музыкант умер от рака
11:15
Лоза встал на защиту похищенной инопланетянами Лель
11:02
В туалете МИДа в Москве нашли мертвого мужчину
10:54
Съемки фильма о перевале Дятлова сорвались из-за неожиданной проблемы
10:47
"Я совсем подавлена": родившая Тодоренко объявила о своем недуге
10:36
"Использовали как резиновое изделие": Лолита стала жертвой гнусного обмана
10:26
В Нижнем Тагиле загорелся детский дом
10:15
Неудовлетворенная Рита Дакота решилась отсосать лишнее
10:11
Ведущий Михеев пригрозил "неадекватным экспертам" после скандала на "России 1"
09:51
Принц Гарри сбежал от беременной Меган Маркл
09:41
Под Москвой 79-летнего пенсионера ограбили на 450 тысяч
09:32
В Башкирии автобус с пассажирами сбил пешехода
09:28
"Они скоро все помрут": известный певец больно уколол Пугачеву и Баскова
09:23
Carmina Burana Карла Орфа снова в Москве
09:05
Родные Юрского рассказали о его последних словах
08:59
В Тюмени на заправке произошел взрыв
08:49
К Дане Борисовой приехала неотложка после подлого удара дочери
08:47
В больнице оправдались за выкинутого на мороз пациента
08:35
Мария Шарапова снялась с турнира в США
08:17
Проблемы с сердцем: Семена Слепакова доставили в больницу
08:11
В Калининграде отменили концерт известного рэпера
07:58
Умер бывший игрок киевского "Динамо"
07:47
В Ингушетии дотла выгорел крупный магазин
07:06
Народ забросал камнями ненасытную юбиляршу Пугачеву
01:23
Влипших в передрягу с подкупом Друзя и Бера предупредили о тяжелых последствиях
00:17
"Как тигрица": знаменитая актриса бросилась на развратного Панина
23:10
Кейт Миддлтон и принц Уильям оконфузились на глазах у всего мира
22:03
"Я не девочка": обескураживающее признание Кеосаяна
21:50
"Придержи язык, а то прикончим!": подонки сделали последнее предупреждение Кравец
21:49
Кто реально заработал на грязном скандале вокруг Первого канала
21:43
Утяшева показала сексуальное тело после слухов о беременности
21:06
Играющие на чувствах Собчак и Богомолов использовали несчастного Виторгана
21:01
В Калуге под тяжестью снега обрушился завод
20:41
В Удмуртии слепая женщина устроили смертельный пожар
20:29
В Казани водитель сбил автоинспектора и скрылся
20:25
Втянутый в постыдную историю Друзь заговорил о смерти
20:20
Пугачеву допросят из-за подравшихся Петросяна и Степаненко
20:06
В Тагиле жестоко избили двух школьниц
19:31
Тюменец познакомился с девушкой и угнал ее машину
19:02
В Омске у на заборе у многоэтажки нашли труп
19:01
Звезд Первого канала предлагают лишить званий из-за грязного скандала
18:48
"Налетайте!": раскрасневшаяся Малышева предложила девушкам своего красавца-сына
18:47
Прищученная известным актером Собчак в отместку заговорила о геях
18:38
Их уже двое: Порошенко вслед за Януковичем признан лохом
18:21
Женатый Прилучный раскрыл свою новую пассию
18:06
В Воронеже в снегу застрял самолет
17:42
Тренды в макияже: Как накраситься на свидание
17:42
Скандалист Лукашенко задобрил Путина водкой
17:35
"Копия папы": огромные уши сына Рудковской всполошили народ
17:19
Абдразаков и Гарифуллина выступят на одной сцене
17:18
Почему женщины становятся любовницами
17:12
Лобода довела до слез пронзительным рассказом о драме
17:03
Устроивший беспредел в чужих угодьях Малахов надругался над памятью умершей звезды
16:59
Катя Лель подробно описала ночной контакт с сексуальным гуманоидом
16:56
Под Уфой произошло жуткое смертоносное ДТП
16:52
Слабаку Зеленскому предрекли скорый конец
16:46
Меркель нанесла сокрушительный удар беспокойному Порошенко
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

От любимых шоу Первого канала отвернулись из-за скандала с Друзем
Бывшая жена цинично вонзила нож в спину престарелого Краско
"Придержи язык, а то прикончим!": подонки сделали последнее предупреждение Кравец
Голая и влажная: Цымбалюк-Романовская показала клубничку
К Дане Борисовой приехала неотложка после подлого удара дочери
"Они скоро все помрут": известный певец больно уколол Пугачеву и Баскова
Политика

Украинцы в бешенстве от страшилок про Путина

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Разгневанные украинцы звонят на телевидение с требованием прекратить транслировать страшилки про Россию. Каждый день с телеэкранов Незалежной из уст экспертов и политиков рекою льется ложь на тему "Путин нападет".
прочитано 817 раз

В эфир телеканала "Киев" позвонил возмущенный зритель и призвал прекратить сеять панику в обществе. Мужчина напомнил, что кроме пресловутой российской угрозы, есть и нищая Украина, и пытающиеся влезть в ее внутренние дела Америка.

ПО ТЕМЕ

Украинцы бредят о вмешательстве Путина в выборы

Обезумевший Порошенко грозится разрушить мечты Путина

США приструнили обнаглевшего Порошенко за наезд на Путина

"Что вы пугаете народ этим "Путин нападет, Путин нападет". Нужна ему Украина с такими войсками, где народ содержит армию, а не государство. Это раз. А во-вторых, какого черта лезет Америка за 13 тысяч километров сюда в Украину?", – сказал зритель, представившийся Михаилом из Винницкой области. Ведущий резко прервал звонок и не дал Михаилу договорить.

Заявления о том, что Россия готовит атаку на честные и прозрачные украинские выборы, звучат в Незалежной все чаще и чаще. С громким заявлением о том, что самой большой угрозой для Украины является Россия и лично ее президент, выступил ветеран внешней разведки Василий Богдан. Он с чего-то решил, что Россия готовит масштабную кибератаку на украинские выборы.

Отставной генерал рассказывал сказки о том, что российским спецслужбам выделено 350 миллионов долларов для проведения информационно-подрывной пропагандистской и диверсионно-террористической деятельности на Украине.

Цель якобы поставлена такая: создать зоны социальной напряженности в Незалежной. Также, по словам Богдана, перед выборами 31 марта готовится вброс компрометирующих материалов на ключевых фигур президентской кампании.

Автор: Александр Комаров14 февраля 2019, 18:05

комментарии

Политика

Украинцы бредят о вмешательстве Путина в выборы
Лукашенко сговорился с американцами за спиной у Путина
Сделано срочное заявление после покушения на Зеленского
Запад взял обнаглевшего Порошенко на короткий поводок

Шоу-бизнес

Экс-муж Равшаны Курковой высказался о романе благоверной с Игорем Верником
Арестованный дебошир Мамаев совершил с зэками невероятное
Чудовищная трагедия загнала в угол перепуганную Буланову
"Убили меня!": замученная детьми Федосеева-Шукшина загремела в больницу

Проишествия

В лечившей Кобзона клинике из-за халатности врачей умер пациент
Подробности жестокого убийства режиссера на глазах у детей
В Турции произошла авиакатастрофа (видео)
Нагло стырил и ушел: в центре Москвы снова похитили дорогую картину

Lifestyle

Трейлер фильма "Аладдин" вызвал оторопь у зрителей
Никита Михалков: между трусами и крестиком
Объявлено о возвращении легендарного мультсериала "Симпсоны" (видео)
Зрителей театра на Таганке подвергли массовому гипнозу
Шоу-бизнес

"Я совсем подавлена": родившая Тодоренко объявила о своем недуге

Телеведущая страдает от недомогания
Шоу-бизнес

"Трусы снимать не буду!": пенсионерку Лолиту унизили в собесе

Певице отказали в оформлении пенсии
Шоу-бизнес

К Дане Борисовой приехала неотложка после подлого удара дочери

Телеведущая не ожидала такого от родной кровиночки
Шоу-бизнес

Родные делят шикарное наследство Захарова

Певец был довольно богат

Гороскоп

Стремительно разрушающейся Бузовой нужна помощь
5 ритуалов для привлечения любви
Гороскоп на неделю
Совет на выходные

Фоторепортажи

Эффектная Шарапова затмила скромника Малахова
Бондарчук показал любовниц Андреевой
Бывший футболист восхитил поклонниц откровенными снимками
Убитый горем Эрнст появился на прощании с Юрским

Спорт

"Меня долго откачивали": Сотникова откровенно высказалась о своем здоровье
"Абсолютно ненормально!": невоспитанный Губерниев вывел из себя биатлонистов
"Это космос": Загитова шокировала известного тренера своими способностями
Авербух рассекретил грандиозные планы Медведевой

Регионы

Названа дата обрушения Крымского моста
Учитель насиловал школьниц на турнирах "Что? Где? Когда?"
Жуткие подробности убийства чемпиона-боксера в Белгороде
Женщина с ребенком упала с 9-го этажа и выжила
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru