Украинцы в бешенстве от страшилок про Путина
В эфир телеканала "Киев" позвонил возмущенный зритель и призвал прекратить сеять панику в обществе. Мужчина напомнил, что кроме пресловутой российской угрозы, есть и нищая Украина, и пытающиеся влезть в ее внутренние дела Америка.
"Что вы пугаете народ этим "Путин нападет, Путин нападет". Нужна ему Украина с такими войсками, где народ содержит армию, а не государство. Это раз. А во-вторых, какого черта лезет Америка за 13 тысяч километров сюда в Украину?", – сказал зритель, представившийся Михаилом из Винницкой области. Ведущий резко прервал звонок и не дал Михаилу договорить.
Заявления о том, что Россия готовит атаку на честные и прозрачные украинские выборы, звучат в Незалежной все чаще и чаще. С громким заявлением о том, что самой большой угрозой для Украины является Россия и лично ее президент, выступил ветеран внешней разведки Василий Богдан. Он с чего-то решил, что Россия готовит масштабную кибератаку на украинские выборы.
Отставной генерал рассказывал сказки о том, что российским спецслужбам выделено 350 миллионов долларов для проведения информационно-подрывной пропагандистской и диверсионно-террористической деятельности на Украине.
Цель якобы поставлена такая: создать зоны социальной напряженности в Незалежной. Также, по словам Богдана, перед выборами 31 марта готовится вброс компрометирующих материалов на ключевых фигур президентской кампании.
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