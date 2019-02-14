Украинцам померещилась атака Путина на президентские выборы
Самой большой угрозой для Украины на президентских выборах является Россия и лично ее президент. С таким громким заявлением выступил ветеран внешней разведки Василий Богдан. Он с чего-то решил, что Россия готовит масштабную кибератаку на украинские выборы.
Отставной генерал рассказал журналистам о том, что российским спецслужбам дополнительно выделено 350 миллионов долларов для проведения информационно-подрывной пропагандистской и диверсионно-террористической деятельности на Украине. Цель поставлена такая: создать зоны социальной напряженности в Незалежной. Также, по словам Богдана, перед выборами 31 марта готовится вброс компрометирующих материалов на определенных политиков.
Последнее утверждение вызывает улыбку: какой еще компромат в нагрузку к тому, которым заполнены украинские СМИ, сможет повлиять на выбор граждан? Про Петра Порошенко и Юлию Тимошенко, к примеру, известно столько, что хватит на несколько уголовных дел.
К тому же президент Украины своим решением запретил участие российских наблюдателей на предстоящих выборах. Москва, к слову, всерьез думает – признавать ли результаты голосования 31 марта. Заявления об этом сделаны на самом высоком уровне.
Бредням о вмешательстве России в президентские выборы не верят и сами украинцы. В комментариях к статье с высказываниями генерала Богдана на сайте издания "Обозреватель" есть такие: "Опять кибератаки? А они вообще заканчивались после вируса "Бухой Петя"?" – пишет Евгений Воронов. А Игорь Анатольевич ставит свой диагноз политической верхушке страны: "Одна угроза на Украине – это дебилы у власти".
Выборы президента пройдут на Украине 31 марта 2019 года, в них примут участие около 50 кандидатов. По данным соцопросов, на первом месте расположился актер Владимир Зеленский, вторую позицию заняла экс-премьер Юлия Тимошенко, третий в рейтингах – действующий глава государства Петр Порошенко.
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