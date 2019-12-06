В Совете Европы призвали Киев повременить с законом о госязыке

Языковой вопрос может стать источником межэтнической напряженности на Украине, указали в СЕ. Киев призвали устранить перегибы в языковой политике.
"Закон о меньшинствах еще не подготовлен, хотя его следовало бы разработать одновременно с законом о государственном языке, чтобы с самого начала обеспечить необходимый баланс", – говорится в заявлении Венецианской комиссии.
Эксперты Совета Европы призвали Киев проконсультироваться со всеми заинтересованными сторонами и подготовить закон о нацменьшинствах, сообщает ТАСС.
Помимо прочего, в СЕ рекомендовали украинским властям отменить механизм санкций и жалоб, предусмотренный законом о языке. Также эксперты призвали Киев исключить ответственность за умышленное искажение украинского языка в официальных документах, снизить квотные требования к контенту на мове, разрешить использовать язык меньшинства между собой частным сторонам, распространять на таких языках агитационные материалы во время избирательны кампаний и смягчить требования к СМИ.
Напомним, за несколько дней до окончания своего президентства Петр Порошенко подписал скандальный законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривает тотальную украинизацию всех сфер жизни, в том числе образования.
Ущемление прав национальных меньшинств вызывает серьезную обеспокоенность у соседей Украины. С просьбой помочь защитить права нацменьшинств на Украине к Госдуме обратилось Национальное собрание Венгрии во главе с Ласло Кевером. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин поддержал венгерских коллег. Действия украинской власти идут вразрез с базовыми стандартами ООН и Совета Европы, сказал законодатель.
Защищать права национальных меньшинств Москва и Будапешт намерены сообща. Для этого необходимо сделать все возможное, подчеркивал Володин. Спикер Госдумы призывал поднимать этот вопрос в рамках межпарламентских организаций, в том числе ПА ОБСЕ.
Ранее Володин предостерег Киев от притеснения нацменьшинств Украины – русских, венгров, поляков. Киеву следует соблюдать права и свободы проживающих в стране этнических групп. В противном случае из состава страны могут выйти другие регионы, сказал председатель нижней палаты.
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