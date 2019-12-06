"Боевые медведи русских" напугали иностранцев в Сети

Пользователей интернета из стран Запада напугала появившаяся в Сети фотография белого медведя, на боку которого краской нанесена аббревиатура Т-34. Юзеры предположили, что поскольку такое название носил легендарный советский танк, Россия могла принять на вооружение боевых медведей.
Как сообщает телеканал "Царьград", на самом деле буквы и цифры на животном нарисовали ученые, работающие на архипелаге Новая Земля. Исследователи пояснили, что зверь стал часто наведываться на свалку у научного городка, поэтому они прогнали его и пометили краской. С помощью такого приема исследователи намеревались проверить, вернется ли медведь к людям.
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