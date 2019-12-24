"Сволочь и антисемитская свинья": эмоциональное выступление Владимира Путина попало на видео

На заседании коллегии Минобороны глава государства осудил заявления посла Польши Юзефа Липского в Германии. В то время тот поддержал идеи нацистов о геноциде евреев.
Со ссылкой на исторические документы Владимир Путин рассказал, что в 1938 году посол Польши в Германии обещал Гитлеру поставить ему в Варшаве "великолепный памятник", если все евреи будут вывезены из Европы в Африку, передает "ТВ Центр".
"Сволочь, свинья антисемитская", – цитирует эмоциональную речь Владимира Путина "Царьград". "По-другому сказать нельзя", – возмущенно заключил президент. Российский лидер отметил, что его задело то, как руководство Польши с Гитлером обсуждали так называемый "еврейский вопрос".
Напомним, 23 декабря Владимир Путин торжественно открыл движение поездов по Крымскому мосту. Глава государства первым пересек Керченский пролив по железной дороге. В пути он пообщался со строителями переправы. "Это большой, огромный, мощный коллектив людей, которые приехали со всей страны", – сказал Владимир Путин.
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