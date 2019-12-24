Путин шуткой довел украинцев до бешенства

Президент России Владимир Путин провел встречу с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий в Республике Адыгея. Отвечая на вопрос о поставках одного из вида улиток в нашу страну российский лидер пошутил. Его ремарка довела украинцев практически до белого каления.

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