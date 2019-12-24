Путин шуткой довел украинцев до бешенства

Несмотря на существующий на Украине запрет на российское телевидение, а также мощную антироссийскую информационную кампанию, трудно представить людей, которые более внимательно следят за происходящим во внутренней политике в России, чем украинцы. В очередной раз их внимание привлекла поездка Владимира Путина в Адыгею.
Во время встречи с представителями общественности один из фермеров из Московской области попросил президента России включить в перечень видов сельскохозяйственной деятельности разведению улиток, а также помочь с поставками поголовья определенного вида этих животных. Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев пообещал разобраться в ситуации.
Владимир Путин, в свою очередь, попросил сделать это в разумные сроки. "У меня только просьба: вместе с Россельхознадзором сократить эти вопросы до минимума, чтобы не было так, как здесь некоторые говорили, что по десять лет не решали эти вопросы", – цитирует РИА Новости российского лидера.
Также он добавил, что улитки являются хорошим питательным биологическим продуктом. На это фермер заметил, что также их относят к сильным афродизиакам. "Мужики, слышали? Все на улиток! Решим заодно демографическую проблему", – пошутил в ответ Владимир Путин. Отрывок с этим диалогом на своей странице в "Твиттер" опубликовал специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов.
Шутка президента России об улитках вызвала крайне бурную реакцию в украинском сегменте Сети. Поспешили поделиться своим мнением не только простые комментаторы – специально для этого некоторые СМИ Украины опубликовали соответствующую новость. В частности, остро отреагировали на шутящего Владимира Путина издание "Обозреватель".
Отметим, Владимир Путин часто вызывает резкую реакцию украинцев. Болезненную реакцию вызывает галантность российского лидера, его со вкусом подобранные костюмы, дружеские отношения с другими мировыми лидерами и, как оказалось, чувство юмора.
Популярные темы форума
Мама одевается как подросток
Работающая женщина или содержанка?
Почему Дибров женится на юных девушках.
Кто есть кто.
Кто слушал речь Владимира Путина?
не делает куни
Впервые, а как было у Вас?
Что для вас главное в отношениях?
У ВАС СЕКСУАЛЬНЫЕ ДОЧЕРИ???????
Плешивый