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"Прерывалось три раза": что сказал Путин, проехав на поезде по Крымскому мосту

Фото: most.life
Железнодорожная часть переправы через Керченский пролив открыта. Старт движению поездов дал президент России Владимир Путин. После проезда по Крымскому мосту глава государства выступил перед участниками строительства переправы. 
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Глава государства проехал на поезде большую часть Крымского моста вместе с участниками строительства переправы. Впечатления у президента положительные: он признался, что поезд движется гораздо мягче, чем автомобиль.

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 Крымский мост

Крымский мост

Президент прибыл на станцию Тамань-Пассажирская для участия в торжественном запуске переправы. Путин поблагодарил строителей, инженеров, ученых и геологов – всех, кто участвовал в строительстве Крымского моста. "Это большой, огромный, мощный коллектив людей, которые приехали со всей страны", – сказал глава государства.

Россия фактически восстанавливает движение между полуостровом и остальной частью страны, отметил Путин. Он напомнил, что поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь начали ходить больше ста лет назад. "С тех пор движение прерывалось три раза: во время революции 1917 года, в годы Великой Отечественной войны и в 2014 году", – сказал российский лидер.

Владимир Путин на Крымском мосту. Кадр youtube.com

В 14:00 с Московского вокзала Санкт-Петербурга отправился первый пассажирский поезд в Севастополь. Во вторник, 24 декабря, он проедет по Крымскому мосту. Железнодорожный состав будет находиться на переправе около 15 минут.

Возведение Крымского моста длилось пять лет. Строители установили 3,5 тысячи свай и 307 опор. На железной дороге через Керченский пролив уложено пять тысяч тонн рельсов.

Первое время поезда будут курсировать по маршрутам Санкт-Петербург – Севастополь и Москва – Симферополь. В дальнейшем через Крымский мост будут проложены другие маршруты.

Автор: 23 декабря 2019, 14:16
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Путин открыл Крымский мост

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