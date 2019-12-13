Переговоры "нормандской четверки" в Париже 9 декабря показали, что помехой на пути мирного процесса в Донбассе являются Украина и ее целенаправленная политика. Однако это не помешало властям Евросоюза продлить антироссийские санкции. В Москве с сожалением восприняли эту новость, но отметили, что долго так продолжаться не может.

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов обратил внимание на то, что переговоры в нормандском формате расставили все по своим местам. Благодаря им мир смог убедиться, кто выступает за мирное урегулирование, а кто "валяет дурака", заметил он.

Примечательно, что власти Евросоюза заслушали доклад о прошедшей встрече в Париже во время первого дня своего саммита в Брюсселе. О переговорах перед ними отчитались лидеры Франции и Германии.

"Это была возможность обменяться мнениями по ситуации в регионе и принять решение о продлении санкций на шесть месяцев", – цитирует "Царьград" главу Евросовета Шарля Мишеля. Утвердить это решение получится в ближайшее время. Ожидается, что на это уйдет не больше двух недель.

«Передача украинской государственной границы под наш контроль после выборов — это точно не наша позиция», - заявил Зеленский о минских соглашениях.

Президент Украины прямо и публично говорит, что выполнение минских - это точно не их позиция. А санкции ЕС продлил против России. — Радио Стыдоба (@RadioStydoba) December 13, 2019

После соблюдения формальностей решение о продлении европейских санкций против России будет опубликовано в Официальном журнале Евросоюза, а затем вступит в силу. Пока же ограничительные меры действуют до 21 января 2020 года.

"В продлении санкций нет никаких экономических угроз для нашей страны. Эти санкции, наоборот, сплотили и помогли решить ряд экономических вопросов, которые стояли, в том числе в части импортозамещения", – цитирует РИА ФАН депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета. Однако сам факт попытки надавить на Россию вызывает сожаление.

"Это не красит наших европейских партнеров", – констатировал парламентарий.

В свою очередь Молохов заметил, что ограничительные меры принимаются по привычке, поскольку никаких объективных причин для этого не существует. Более того, подобный подход противоречит как экономическим, так и обновленным политическим интересам Европы. "Вызывает лишь сожаление, что сила антироссийской инерции столь велика, что лидеры стран Евросоюза не могут ее остановить", – цитирует РИА Новости главу рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России.

Он выразил надежду, что долго так продолжаться не может и конец европейских санкций против России наступит в 2020 или 2021 году. "Будем надеяться на то, что это продление состоится в последний, в крайнем случае предпоследний раз", – заключил Молохов.