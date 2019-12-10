Украинцы закатили истерику из-за делегации Путина в Париже

Время "головокружительных геополитических успехов" Незалежной осталось в прошлом, а последние события на международной арене заставляют украинцев сомневаться в том, что оно когда-то было на самом деле. Под ударом оказался один из столпов, на котором строился миф об успехах Киева. Это антироссийские санкции.
Примечательно, что ажиотаж среди украинских патриотов вызывали не экономические ограничения, а запрет на посещение стран Запада для конкретных лиц. Переговоры "нормандской четверки" в Париже заставили их пересмотреть взгляды на действенность подобных мер.
Специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов опубликовал на своей странице в "Твиттере" фотографию, на которой запечатлен помощник президента России Владислав Сурков. На снимке он сидит по правую руку от министра иностранных дел страны Сергея Лаврова на переговорах в Париже.
Принципиальность европейских законов: Между Путиным и Меркель в Елисейском дворце, как и на последнем подобном саммите в Берлине, сидит находящийся под санкциями ЕС Владислав Сурков pic.twitter.com/LNgvwyF8aL— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 9, 2019
Бурную реакцию украинцев вызвал тот факт, что Сурков находится под европейскими санкциями, и это ограничивает его возможности для посещения стран Евросоюза. По всей видимости, граждане Незалежной думали, что это распространяется абсолютно на все поездки, в том числе и рабочие. Его присутствие в Париже вызвало настоящую истерику.
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