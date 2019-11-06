Путин сделал грозное предупреждение

Президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле с офицерами по случаю их назначения на вышестоящие должности рассказал о наращивании оборонного потенциала страны. Российский лидер подчеркнул, что речь идет не об угрозах другим государствам. Наоборот, Москва готова подтолкнуть разоруженческий процесс.

"Мы намерены наращивать оборонный потенциал, ставить на боевое дежурство системы гиперзвукового, лазерного, другого современного вооружения, которого пока нет у других стран", – в ходе своего выступления заметил Владимир Путин. Технологический отрыв и превосходство своего вооружения российская сторона намерена использовать не для давления на других игроков на геополитической арене, а для обеспечения мира и стабильности.

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"Кстати говоря, это не повод для нас для того, чтобы кому-то угрожать. Напротив, мы готовы сделать все от нас зависящее для того, чтобы подтолкнуть разоруженческий процесс с учетом и наших новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность с учетом растущих для нас угроз", – подчеркнул президент России.

Слова российского лидера стали серьезным предупреждением для тех стран, руководство которых считает допустимым пытаться оказать давление на Москву с помощью военных угроз. Россия уже доказала, что может не только эффективно обеспечивать собственную безопасность, но и приносить мир в другие регионы.

Не вызывает сомнений у многочисленных экспертов и технологическое лидерство России в сфере вооружения. Специалисты отмечают, что повторить последние российские достижения не под силу даже американской армии, которая может похвастаться многократно большим военным бюджетом.