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Политика

Путин сделал грозное предупреждение

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле с офицерами по случаю их назначения на вышестоящие должности рассказал о наращивании оборонного потенциала страны. Российский лидер подчеркнул, что речь идет не об угрозах другим государствам. Наоборот, Москва готова подтолкнуть разоруженческий процесс.
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"Мы намерены наращивать оборонный потенциал, ставить на боевое дежурство системы гиперзвукового, лазерного, другого современного вооружения, которого пока нет у других стран", – в ходе своего выступления заметил Владимир Путин. Технологический отрыв и превосходство своего вооружения российская сторона намерена использовать не для давления на других игроков на геополитической арене, а для обеспечения мира и стабильности.

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"Кстати говоря, это не повод для нас для того, чтобы кому-то угрожать. Напротив, мы готовы сделать все от нас зависящее для того, чтобы подтолкнуть разоруженческий процесс с учетом и наших новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность с учетом растущих для нас угроз", – подчеркнул президент России.

Слова российского лидера стали серьезным предупреждением для тех стран, руководство которых считает допустимым пытаться оказать давление на Москву с помощью военных угроз. Россия уже доказала, что может не только эффективно обеспечивать собственную безопасность, но и приносить мир в другие регионы.

Не вызывает сомнений у многочисленных экспертов и технологическое лидерство России в сфере вооружения. Специалисты отмечают, что повторить последние российские достижения не под силу даже американской армии, которая может похвастаться многократно большим военным бюджетом.

Автор: 6 ноября 2019, 14:40

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