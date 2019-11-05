Загнали в угол: в Киеве решились на отчаянный шаг

Последние новости Украины не сулят ни руководству, ни населению страны легких времен. Особенно это заметно на фоне экономических известий. И именно в этом ключе стоит рассматривать заявление главы Минэнерго Украины Алексея Оржеля. Он пригрозил: дескать, Киев готов прекратить транзит российского газа в Европу.
Эти слова являются не более чем попыткой шантажа, уверен первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Сенатор считает, что таким способом украинское руководство пытается выбить выгодные цены по закупке и транзиту голубого топлива из России, передает НСН.
При этом, напомнил зампред комитета верхней палаты парламента по международным делам, стоит помнить о подготовке к запуску газопровода "Северный поток – 2". После реализации этого масштабного проекта европейцы будут не так зависимы от транзитной системы Украины. В связи с этим время играет не на стороне Киева. Отчаянно пытаясь добиться выгодных условий с помощью угроз, украинские власти лишь загнали себя в угол, продемонстрировав западным партнерам недоговороспособность.
Deutsche Welle нашла в Германии эксперта, которая объясняет, что "Северный поток-2" - это дорогой и ненужный проект.— Радио Стыдоба (@RadioStydoba) November 1, 2019
Глупые, слепые, наивные европейские компании. Вот список глупых щенят: pic.twitter.com/gMECDq1AA0
Напомним, что российской стороне не удалось оперативно запустить газопровод "Северный поток – 2" из-за проблем с прокладкой участка системы в территориальных водах Дании. По оценкам экспертов, Копенгаген тянул с выдачей разрешения из-за позиции Вашингтона. В итоге европейские страны оказались зависимыми от транзита голубого топлива через территорию Украины, что вынуждает Москву подписать новый договор с Киевом взамен прежнего, срок действия которого истекает 31 декабря 2019 года.
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