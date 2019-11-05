Загнали в угол: в Киеве решились на отчаянный шаг

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление министра энергетики Украины Алексея Оржеля о готовности прекратить транзит газа через территорию страны. Сенатор уверен, что эти слова следует рассматривать как отчаянную попытку шантажа заинтересованных сторон.



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