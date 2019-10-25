Объявлено о зависимости России от Украины

О том, как именно Россия зависит от Украины в вопросе поставок газа в Европу рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он отметил ,что обводных мощностей пока недостаточно для того, чтобы полностью отказаться от услуг западного своенравного соседа.
"У нас есть контрактные обязательства с европейскими потребителями газа", – цитирует НСН эксперта. Вместе с этим, уже сейчас ясно, что к 1 января продолжение сухопутной части "Северного потока-2" достроено не будет – сроки затянула европейская сторона. Поэтому от скорости работы и введения в строй новой газотранспорнтой системы со стороны России не зависит уже ничего.
"Здесь у нас действительно возникает дефицит обходных мощностей. То есть от Украины как страны-транзитера с 1 января Россия отказаться не сможет", – объяснил Игорь Юшков.
Где-то затрещали шаровары.— Сергей Гагарин (@SGaG1979) October 21, 2019
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"У нас перед Европой есть обязательства, мы уже 50 лет поставляем газ в Западную Европу, и хотелось бы дальше поставлять. Мы заинтересованы в том, чтобы не срывались наши обязательства перед европейцами из-за того, что Украина то хочет, то не хочет подписывать газовый контракт", – подчеркнул ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.
При этом пока никакого жесткого соглашения между Москвой и Киевом по этому вопросу нет. В транзите, тем не менее, заинтересована не только Россия. Ведь сама Украина получает российский газ из Европы по реверсу, то есть в случае отсутствия голубого топлива у западных стран она также не сможет нормально пройти отопительный сезон.
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