Объявлено о зависимости России от Украины

Общее прошлое и разветвленная система политического и экономического сотрудничества, некогда развивающиеся между Россией и Украиной, сделали эти страны зависимыми друг от друга. И если о том, как Москва может влиять на Киев, многие догадываются, обратная ситуации менее очевидна.

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