На потеху Путину: нерешительный Зеленский загнал себя в ловушку

По его мнению, если встреча в нормандском формате состоится, то Зеленского будут заставлять выполнить то, что не входит в планы националистов. Об этом эксперт рассказал в беседе с поддержавшим Майдан журналистом Юрием Романенко.
России выгодна сегодняшняя ситуация, уверен Яли. "Экономика адаптировалась, меняется геополитика. У Франции очень много бизнес-проектов. "Северный поток – 2" выгоден Германии", – отметил эксперт.
И Париж, и Берлин давят на Зеленского, требуют от него конкретных шагов по урегулированию, подчеркнул Яли. Из-за этого возрастают риски, что президент пойдет на уступки, отведет войска, а подразделения ДНР и ЛНР займут позиции ВСУ, поделился опасениями эксперт.
Кремль заставляет Зеленского выполнить минские соглашения и формально передать Донецк и Луганск в состав Украины. Народные республики, подконтрольные России, эксперт назвал "Троянским конем" для Незалежной. "Украина получит номинальный суверенитет на этих территориях", – пояснил он.
Зеленский мечется и вынужден что-то предпринять, времени осталось мало, предупредил политолог. В ноябре гражданам придут первые платежки за ЖКХ с подросшими ценами. "Это еще дополнительный удар по его рейтингу будет однозначно", – уверен Яли.
Накануне на "Форуме единства" в Мариуполе Зеленский представил план урегулирования в Донбассе из трех пунктов. По его словам, прежде всего нужно прекратить огонь, затем примирить жителей региона с военными, а затем Украина должна восстановить реальный суверенитет над этими территориями.
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