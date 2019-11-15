Обречена: Украине вынесли страшный вердикт

Незалежную беспокоит боевой потенциал российского Черноморского флота, признался командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко. В ответ политолог Александр Дудчак посоветовал военному вспомнить об агрессивных заявлениях Киева.



Россия ввела в строй корабли – носители крылатых ракет "Калибр", чем серьезно укрепила боевой потенциал в Черноморском регионе. Также она, по наблюдению украинских военных, создала глубоко эшелонированную систему противокорабельной обороны.

Впрочем, сам факт существования нашей страны, кажется, расценивается как опасность. "Киев должен ответить на эти угрозы", – заявил командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко.

Как отметил политолог Александр Дудчак, Россия вправе производить на собственной территории любые действия. К тому же она реагирует на сложившуюся ситуацию.

Российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 этим летом отработали нанесение ракетного удара по Одессе. В постоянной готовности к вторжению на Украину находятся 28-30 батальонных тактических групп. Об этом заявил командующий украинскими ВМС Воронченко. — Радио Стыдоба (@RadioStydoba) November 14, 2019

Эксперт напомнил, что украинские политики и военные неоднократно делали агрессивные заявления в адрес Москвы, в частности анонсировали едва ли не вооруженный захват Кубани. "Понятно, что диванные генералы дальше своего дивана воевать не полезут. Тем не менее такие заявления оставлять без внимания не имеет право ни одно государство", – цитирует Дудчака "Царьград".

"Ну что же, такие условия нынче. Кто не имеет армии и флота, тот обречен на роль зависимого государства", – добавил эксперт. Россия показала, что силы отстаивать суверенитет у нее есть. А вот Украина похвастаться этим не может, что обрекает ее на незавидную участь быть разменной монетой при взаимодействии более мощных держав.