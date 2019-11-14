Занятой Путин довел украинцев до бешенства

На протяжении долгого времени украинские журналисты рассказывали своим читателям о "международной изоляции" России. Якобы российские политики, вплоть до главы государства, не посещают другие страны и не проводят переговоров со своими иностранными коллегами.
В тот момент, когда не замечать несоответствия этого тезиса реальности стало уже невозможно, СМИ Украины резко сменили тактику. Теперь они стараются выискать какие-либо казусы или же самостоятельно выдумать некие проблемы, с которыми якобы пришлось столкнуться российской стороне на переговорах.
Неудивительно, что поездка Владимира Путина на саммит БРИКС вызвала у украинских журналистов едва ли не бешенство. Самым внимательным образом они изучили видео прибытия российского лидера и его встречу с приветственной делегацией. Как сообщил своим читателям портал "Обозреватель", встреча была бюджетной, а членов делегации из России обыскали с собаками.
Однако пока украинские журналисты старательно пытались выискать или выдумать проблемы, Владимир Путин успел наглядно показать, что совершенно заслужено обладает репутацией одного из самых продуктивных современных политиков. В частности, президент России провел переговоры с главой индийского правительства Нарендрой Моди.
Также он встретился с председателем КНР Си Цзинпинем. Отметим, Россия ведет активную и плодотворную работу по сотрудничеству со своими партнерами по БРИКС. Москва ни раз подчеркивала, что для геополитической стабильности необходимо участвовать в международных группах самого разного формата и не отказываться от конструктивного диалога.
«Мне очень приятно встретиться с вами вновь»: Путин провел в Бразилиа встречу с Си Цзинпинем pic.twitter.com/3YoyKxsY2J— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 13, 2019
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