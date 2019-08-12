На Украине взвыли из-за изящного жеста Путина в Крыму

Бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации, генерал армии Александр Кихтенко нашел в поездке президента России Владимира Путина на мотоцикле "Урал" в Крыму унижение Украины. Политик словно проиллюстрировал плачевную ситуацию с промышленностью Незалежной.

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