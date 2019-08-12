На Украине взвыли из-за изящного жеста Путина в Крыму

Украинцы традиционно уделяют фигуре президента России Владимира Путина больше внимания, чем любому политику из Незалежной. Неудивительно, что взгляды публики были прикованы к нему и во время визита в Крым.
"Смотрите, Путин что делает? Он приехал, завершил поездку на мотоцикле производства российского – "Урал", не иностранного, и так далее", – заявил в эфире телеканала "НАШ" генерал Александр Кихтенко. Он уверен: таким изящным жестом политик напомнил украинцам, что в их стране производство подобной техники развалилось.
"А где наш "Днепр"? Это был наш конкурент "Урала" – мотоцикл тяжелый, который выпускался в городе Днепропетровске. Он даже тут демонстрирует: "Смотрите, я езжу на российском байке, и он уже почти такой, как иностранный", – цитирует Кихтенко "ПолитНавигатор".
На «Урале»: Владимир Путин приехал на байк-шоу под Севастополем pic.twitter.com/w1CQKXiflv— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 10, 2019
Острую реакцию со стороны Киева вызвал и сам визит российского лидера в Крым. Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с очередным "несогласованным" посещением Путиным российского полуострова.
"Все привыкли к дежурным протестам украинского МИДа в отношении визитов и Путина, и Медведева, и Матвиенко. Европа на эти вещи уже не реагирует. Заявления сделаны для внутреннего потребления – поддержать настроения украинских националистов", – цитирует НСН бывшего депутата Верховной рады Владимира Олейника.
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