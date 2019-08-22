Украинцы захлебываются желчью из-за одетого с иголочки Путина

Владимир Путин провел переговоры с президентом Финляндии
Саули Ниинисте в среду, 21 августа. В начале встречи произошел незначительный казус. Главы государств поприветствовали друг друга, после чего
направились на переговоры, забыв сфотографироваться для прессы. Одному из
операторов пришлось их окликнуть.
Случившееся произвело впечатление на украинских журналистов и пользователей Сети. "Совсем плох старик стал": Путин публично оконфузился в Финляндии", – с таким заголовком вышел материал на сайте издания "Обозреватель".
Отличились и некоторые комментаторы. "Паркинсон уже в прямой видимости", – прокомментировал инцидент пользователь Twitter с ником Втачанке. Кохва и Амигос назвали российского лидера "старым дедом", добавив, что у политика уже "не та память".
Другие комментаторы положительно отозвались о президенте России. Пользователь terabucks назвал одетого в элегантный черный костюм Путина "красавчиком". "А все тролли – моральные уроды", – добавил он.
Переговоры президентов России и Финляндии длились больше часа. На совместной пресс-конференции Путин объявил о завершении работы на финляндском участке газопровода "Северный поток-2". Также российский лидер ответил на вопрос о своих планах после 2024 года. По словам главы государства, говорить об этом преждевременно.
Ранее истерику украинцев вызвал визит Владимира Путина во Францию. В начале встречи с президентом Пятой республики Эммануэлем Макроном российский лидер подарил изящный букет цветов его супруге Брижит.
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