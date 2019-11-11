Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку

Моралес сообщил об отставке и пытался покинуть страну на самолете. Политик сделал это в воскресенье, 10 ноября, на фоне протестов в стране, чтобы избежать гражданской войны, передает El Deber.
За несколько часов до этого уйти в отставку его призвал глава вооруженных сил Боливии Уильямс Калиман. Вслед за главой Боливии со своей должности ушел вице-президент Альваро Гарсия Линера.
Кроме того, о своих отставках заявили несколько министров и глава таможенной службы. Решили сдать свои мандаты и несколько известных сенаторов.
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