Володин призвал Европу покончить с двойными стандартами

Актуальные вопросы необходимо обсуждать на принципе
равенства, который заложен в уставе Совета Европы, а также невмешательстве в
дела государств и отсутствии двойных стандартов, отметил спикер. Только тогда
организация может быть эффективной, подчеркнул Володин.
Но иногда слова расходятся с делом, с сожалением отметил председатель нижней палаты. С одной стороны, говорят о равенстве, с другой, допускаются двойные стандарты, заявил спикер. "К одним предъявляют какие-то требования, к другим – нет. Призываю всех уйти от двойных стандартов, от таких подходов. Они разрушают общий европейский дом", – обратился Володин к европейским законодателям.
Общечеловеческие ценности должны быть защищены, подчеркнул Володин. Вместе с тем нужно учитывать традиции, культуру и историю стран, отметил спикер. Неправильно стричь всех под одну гребенку, это приведет к новым конфликтам, уверен он.
"В годы холодной войны у Европы были одни вызовы. Сегодня время построения общеевропейского дома и преодоления общих вызовов и угроз", - сказал Володин.
Спикер Госдумы призвал к разработке модельного законодательства для противодействия терроризму и созданию единого списка террористических организаций, чтобы защитить граждан от угрозы со стороны радикалов. Также важно сближать нормативно-правовую базу стран. "Было бы правильно начать с тем, которые нас объединяют", – сказал парламентарий.
Говоря об идее создания общеевропейского института истории, Володин призвал защитить память тех, кто сражался с фашизмом. Он напомнил, что Советский Союз понес самые большие потери среди стран – участниц Второй мировой войны. С полей сражений не вернулись 27 миллионов граждан, подчеркнул спикер Госдумы.
Он призвал страны Совета Европы прекратить надругательства над могилами советских воинов. "Это решение, думаю, нам по силам", - отметил спикер.
Законодатель пригласил коллег из других стран принять участие в торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в следующем году. "Правильно было бы, чтобы мы рассматривали этот праздник не как победу, а как дань памяти тем, кто остался лежать в разных странах Европы, кто защищал мир от фашизма и дал нам возможность заседать здесь, в этом зале", – заключил спикер.
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