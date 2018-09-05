Трамп взялся за ракеты из-за активности Путина
Американское военное командование санкционировало вход атомной подводной лодки Newport News в Средиземное море в начале сентября. Четыре дня субмарина простояла в порту, после чего выдвинулась в сторону Сирии.
Перемещения американской подводной лодки заметили сразу несколько мониторинговых ресурсов, таких как Monitoring US Navy Warships & Submarines. Кроме того, очевидцы сняли ее отход от причала на видео. Запись опубликовал Пятый канал.
Многие связывают усиление американской активности в регионе с работой сирийской армии, которая при поддержке российских специалистов готовится освободить от террористов Идлиб. Дескать, Дональду Трампу и его администрации не с руки терять очаг напряженности на северо-западе Сирии, поэтому он перебрасывает в этот район ракеты.
По поводу избавления города от боевиков высказался госсекретарь США Майк Помпео. "Мы надеемся, что это можно будет решить дипломатическим путем", – цитирует его РИА Новости.
Трамп в своих заявлениях был более конкретным. Он выразил мнение, что возможное наступление сирийской армии в провинции Идлиб вкупе с участием в операции России и Ирана стало бы "большой гуманитарной ошибкой". Такого развития ситуации американский президент призвал не допустить.
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