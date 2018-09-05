Трамп взялся за ракеты из-за активности Путина

Атомная подводная лодка Военно-морских сил США Newport News класса Los Angeles, оснащенная крылатыми ракетами "Томагавк", отправилась к Восточному Средиземноморью. Многие связывают ее приход с активностью сирийской армии при поддержке российских специалистов в Идлибе.

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