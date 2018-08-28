Названо точное время телеобращения Путина по пенсиям

Телевизионное обращение президента России Владимира Путина по поводу изменений в пенсионной системе выйдет в эфир 29 августа в 12:00 мск, передает "РЕН ТВ" со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова. Президент разъяснит гражданам страны свою позицию по законопроекту об изменениях в пенсионной системе. Сообщается, что записать обращение Владимир Путин решил из-за остроты данной темы.