"Человек мне не чужой": Путин откровенно о женихе с нашумевшей свадьбы
Глава государства вновь поблагодарил австрийцев за приглашение на свадьбу и подчеркнул, что его визит носил частный характер. "Это люди взрослые, имеющие серьезное положение в обществе, государстве, но люди очень открытые, жизнерадостные", – заявил Путин на пресс-конференции в среду.
По его словам, новоиспеченный супруг – не чужой человек для него. Президент отметил, что Майлингер является бывшим дзюдоистом. "А это всегда объединяет", – добавил глава государства. Он еще раз поздравил молодоженов и пожелал им всего доброго.
Напомним, свадьба Кнайсль и Майлингера состоялась в минувшую субботу, 18 августа. Владимир Путин прибыл на торжественную церемонию в сопровождении Кубанского казачьего хора. Президент произнес тост и станцевал с невестой. В ходе визита он также пообщался с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем.
Как и ожидалось, западные СМИ начали искать скрытые смыслы в посещении Путиным свадьбы. Бывший главред влиятельного французского издания Le Monde Натали Нугайред заявила, что танец российского лидера с главой австрийского внешнеполитического ведомства говорит о его желании "станцевать с Европой". Визит Путина в Австрию западные комментаторы назвали "геополитическим шагом", подрывающим европейское единство.
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