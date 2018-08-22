Невиданная наглость: Эстония и Латвия требуют от России плату за оккупацию
Надо начать с того, что термин "советская оккупация" юридически неприменим по отношению к Эстонии и Латвии, чтобы пытаться добиваться от России взыскания за ущерб от нее. Так считает юрист-международник Анатолий Капустин.
Эксперт отметил, что прибалтийские государства сами приняли решение о вхождении в состав СССР, однако после нападения в 1941 году Германии на СССР они были оккупированы войсками вермахта. Как только Прибалтика вернулась в состав СССР, никаких документов, что эти территории находятся под советской оккупацией, принято не было.
Капустин также напомнил, что, выйдя из состава СССР, Латвия, Литва и Эстония ни слова не сказали, что освобождаются от оккупации. "Строго говоря, оснований у них нет – это их фантазия. Термин "оккупация" неприменим абсолютно", – сказал юрист в интервью РИА Новости.
В свою очередь глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал бессмысленным маневром подобные претензии. По его мнению, оценка внешней политики СССР – предмет исторического анализа, но не политических инициатив.
Еще один сенатор – Алексей Пушков – считает, что Россия ничего не должна Латвии и Эстонии за события советского периода. Напротив, это прибалтийские республики в долгу за освобождение от фашизма и создание промышленности, которой там никогда не было.
"Это они должны вернуть долги России", — политолог прокомментировал требования Эстонии и Латвии возместить ущерб за «советскую оккупацию»https://t.co/VHTrgAK619#Эстония #Латвия pic.twitter.com/kGlIa0kU7f— Пятый канал Новости (@5tv) 22 августа 2018 г.
Еще жестче ответил балтийским русофобам писатель и политолог Армен Гаспарян. Он написал у себя в Тwitter следующее: "Министры юстиции Эстонии и Латвии заявили, что намерены добиваться от России взыскания ущерба за "советскую оккупацию". Пусть приезжают. Возместим. В Лефортово". Подписчики Гаспаряна также осудили стремление этих прибалтийских стран к легкой наживе.
Ранее стало известно, что министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу и его латвийский коллега Дзинтарс Расначс планируют рассмотреть требование к России о компенсации ущерба за период советской оккупации. Политики хотят обратиться в ООН и поставить там вопрос о компенсации в рамках международного права.
Министры юстиции Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Разначс заявили, что намерены добиваться от России взыскания ущерба за «советскую оккупацию»— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 22 августа 2018 г.
Пусть приезжают. Возместим. В Лефортово :)
Известно, что латвийские власти оценили ущерб от так называемой советской оккупации более чем в 300 миллиардов евро. Эстония пока не определилась с суммой компенсации.
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