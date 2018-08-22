Невиданная наглость: Эстония и Латвия требуют от России плату за оккупацию

Эстония и Латвия захотели подзаработать легких денег за счет России. Две прибалтийские страны намерены взыскать с Москвы плату за так называемую советскую оккупацию. Правда, этим планам не суждено сбыться.

Надо начать с того, что термин "советская оккупация" юридически неприменим по отношению к Эстонии и Латвии, чтобы пытаться добиваться от России взыскания за ущерб от нее. Так считает юрист-международник Анатолий Капустин.

Эксперт отметил, что прибалтийские государства сами приняли решение о вхождении в состав СССР, однако после нападения в 1941 году Германии на СССР они были оккупированы войсками вермахта. Как только Прибалтика вернулась в состав СССР, никаких документов, что эти территории находятся под советской оккупацией, принято не было.

Капустин также напомнил, что, выйдя из состава СССР, Латвия, Литва и Эстония ни слова не сказали, что освобождаются от оккупации. "Строго говоря, оснований у них нет – это их фантазия. Термин "оккупация" неприменим абсолютно", – сказал юрист в интервью РИА Новости.

В свою очередь глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал бессмысленным маневром подобные претензии. По его мнению, оценка внешней политики СССР – предмет исторического анализа, но не политических инициатив.

Еще один сенатор – Алексей Пушков – считает, что Россия ничего не должна Латвии и Эстонии за события советского периода. Напротив, это прибалтийские республики в долгу за освобождение от фашизма и создание промышленности, которой там никогда не было.

Еще жестче ответил балтийским русофобам писатель и политолог Армен Гаспарян. Он написал у себя в Тwitter следующее: "Министры юстиции Эстонии и Латвии заявили, что намерены добиваться от России взыскания ущерба за "советскую оккупацию". Пусть приезжают. Возместим. В Лефортово". Подписчики Гаспаряна также осудили стремление этих прибалтийских стран к легкой наживе.

Ранее стало известно, что министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу и его латвийский коллега Дзинтарс Расначс планируют рассмотреть требование к России о компенсации ущерба за период советской оккупации. Политики хотят обратиться в ООН и поставить там вопрос о компенсации в рамках международного права.

Министры юстиции Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Разначс заявили, что намерены добиваться от России взыскания ущерба за «советскую оккупацию»



Пусть приезжают. Возместим. В Лефортово :) — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 22 августа 2018 г.

Известно, что латвийские власти оценили ущерб от так называемой советской оккупации более чем в 300 миллиардов евро. Эстония пока не определилась с суммой компенсации.