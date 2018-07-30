Москва отвесила пендель хамящему Западу
Сенатор призвал не обращать внимания на заявления парламентария прибалтийской республики. Клинцевич напомнил об известной статье американского дипломата и разведчика Алена Даллеса, который считается создателем так называемого Плана Даллеса – набора действий, направленных на уничтожение СССР с помощью деструктивной пропаганды.
По словам члена Совфеда, этот план последовательно продвигается, Запад пытается развалить Россию изнутри, потому как не может достичь своих целей военным путем. "Информационная война давно ведется, идет размягчение мозга, формирование общественных установок", – сказал сенатор в эфире НСН. Кроме того, добавил законодатель, имеют место попытки сыграть на этническом факторе, учитывая многонациональность России.
В свою очередь, депутат Госдумы Виталий Милонов высказался в более резком тоне. "Нам не надо обращать внимание на чужих идиотов, у нас своих хватает", – сказал парламентарий. По его словам, каждая страна имеет права на "сумасшедшего депутата".
Напомним, член сейма Латвии Александр Кирштейнс довольно грубо и бесцеремонно высказался о России в своем микроблоге в Twitter. Он заявил, что мир в Европе установится мир "только тогда, когда Россия распадется на малые страны по этническому составу".
Прибалтика на протяжении уже более 25 лет проводит русофобскую политику, Россия сделала единственно верный вывод в этой ситуации: наказала Латвию, Эстонию и Литву рублем, заявил Эдуард Попов https://t.co/KjtJCCZ5ax— Sputnik_Латвия (@Sputnik_LVRUS) 20 июля 2018 г.
Стоит отметить, что власти прибалтийской республики все годы после распада СССР проводят ярко выраженную антироссийскую политику. В Риге периодически делают заявления о якобы захватнических намерениях Москвы и ее стремлении оккупировать Латвию.
В своем шизофреническом угаре власти "маленькой, но гордой республики" не одиноки: подобными заявлениями периодически отмечаются официальные лица Эстонии, Литвы, а также некоторых скандинавских стран, которым то и дело чудится мифическая "российская агрессия".
Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзене"
Телеведущий показал семейное фото с отдыха
Певица дала откровенное интервью Dni.Ru
Новое фото артистов появилось в Сети
Максим Виторган сделал заявление