Москва отвесила пендель хамящему Западу

Запад не может уничтожить Россию военным путем, поэтому пытается развалить нашу страну изнутри. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя слова депутата латвийского сейма Александра Кирштейнса, который назвал распад России необходимым условием восстановления мира в Европе.



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