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Политика

Москва отвесила пендель хамящему Западу

Фото: Dni.Ru
Запад не может уничтожить Россию военным путем, поэтому пытается развалить нашу страну изнутри. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя слова депутата латвийского сейма Александра Кирштейнса, который назвал распад России необходимым условием восстановления мира в Европе.
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Сенатор призвал не обращать внимания на заявления парламентария прибалтийской республики. Клинцевич напомнил об известной статье американского дипломата и разведчика Алена Даллеса, который считается создателем так называемого Плана Даллеса – набора действий, направленных на уничтожение СССР с помощью деструктивной пропаганды.

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По словам члена Совфеда, этот план последовательно продвигается, Запад пытается развалить Россию изнутри, потому как не может достичь своих целей военным путем. "Информационная война давно ведется, идет размягчение мозга, формирование общественных установок", – сказал сенатор в эфире НСН. Кроме того, добавил законодатель, имеют место попытки сыграть на этническом факторе, учитывая многонациональность России.

В свою очередь, депутат Госдумы Виталий Милонов высказался в более резком тоне. "Нам не надо обращать внимание на чужих идиотов, у нас своих хватает", – сказал парламентарий. По его словам, каждая страна имеет права на "сумасшедшего депутата".

Напомним, член сейма Латвии Александр Кирштейнс довольно грубо и бесцеремонно высказался о России в своем микроблоге в  Twitter. Он заявил, что мир в Европе установится мир "только тогда, когда Россия распадется на малые страны по этническому составу".


Стоит отметить, что власти прибалтийской республики все годы после распада СССР проводят ярко выраженную антироссийскую политику. В Риге периодически делают заявления о якобы захватнических намерениях Москвы и ее стремлении оккупировать Латвию.

В своем шизофреническом угаре власти "маленькой, но гордой республики" не одиноки: подобными заявлениями периодически отмечаются официальные лица Эстонии, Литвы, а также некоторых скандинавских стран, которым то и дело чудится мифическая "российская агрессия".

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Автор: Иван Поляков30 июля 2018, 13:48

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