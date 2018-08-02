Названо имя следующего президента Украины

На следующих президентских выборах на Украине победу одержит лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Политолог Алексей Мартынов уверен, что "оранжевая принцесса" станет последним лидером Незалежной.



Эксперт высоко оценивает шансы Тимошенко на победу. "Она наконец-то добьется реализации мечты всей своей жизни", – сказал аналитик в эфире радиостанции "Вести ФМ".

Однако с Тимошенко на посту главы государства история Незалежной подойдет к концу, уверен Мартынов. "Это будет последний президент Украины", – сказал он. Дело не в личности "оранжевой принцессы", пояснил эксперт, а в хрупкости украинской государственности.

По его словам, неустойчивые системы, подобные той, которая функционирует в сегодняшней Незалежной, имеют ограниченный срок службы и неизбежно разрушаются. "Юлия Владимировна придет, последние капельки из этой губки выкрутит, и все", – озвучил политолог неутешительный прогноз для Украины.

Очередные президентские выборы на Украине состоятся весной следующего года. Некоторое время назад эксперты аналитической группы "Рейтинг" выяснили, что наивысший уровень одобрения среди потенциальных кандидатов имеет как раз Юлия Тимошенко – за нее готовы отдать голоса 14% украинцев. На втором месте расположился бывший министр обороны Анатолий Гриценко с 11%, Порошенко же поддерживают всего лишь 9% граждан Незалежной.





Впрочем, выборы могут и не состояться, если в стране будет введено подобное положение. О возможности такого развития событий Тимошенко говорила в своем недавнем выступлении на телевидении. С ее слов, глава государства ради сохранения власти может спровоцировать боевые действия в Донбассе.