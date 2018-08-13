Российские ракеты вызвали панику на Украине

Россия усилила свое военное присутствие в Азовском море. Бывший заместитель главы Генштаба Вооруженных сил Незалежной посетовал, что Москва направила в акваторию десятки боевых кораблей и катеров, оснащенных ракетами "Калибр".



Он отметил, что ракеты способны дотянуться до любой точки на территории Украины. Романенко назвал "Калибры" фактическим аналогом американских "Томагавков". "Это может быть и до 2500 километров, и накрывать всю Украину", – сказал бывший военнослужащий.

Кроме того, Романенко полагает, что у Москвы есть планы дойти до Днепра и включить в орбиту своего влияния восточные и южные регионы Незалежной. Бывший начальник Генштаба ВСУ высказал уверенность, что противостоять "коварным планам" России может только Запад, но тут же посетовал, что пока украинское руководство не обращалось к Соединенным Штатам и Евросоюзу с просьбой введения санкций против российских черноморских портов.

Русское Азовское море



В последние месяцы Россия активизировала свою деятельность в Азовском море, пограничная служба существенно усилила проверку... https://t.co/y09zI33mrH pic.twitter.com/IFom32SCUm — Анатолий Курпасов (@kurpasov) 13 августа 2018 г.

По словам Романенко, пока в Вашингтоне и Брюсселе размышляют над новыми ограничительными мерами в адрес России, Украина несет существенные потери. Речь идет о задержании российскими пограничниками судов, которые следуют в и из портов Незалежной в Азовском море. Москва резко активизировалась в регионе после рейдерского захвата Украиной крымского рыболовецкого траулера "Норд" в апреле этого года.

Крылатая ракета "Калибр" разработана в 1983 году ОКБ "Новатор". Последнее время она активно применялась в ходе военной операции против террористов в Сирии. Несколько месяцев назад Владимир Путин заявил, что оснащенные "Калибрами" корабли будет находиться на постоянном боевом дежурстве в Средиземном море.