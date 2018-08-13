Сделано заявление о признании Россией ДНР и ЛНР

Признание Россией независимости и Абхазии и Южной Осетии обеспечило мир этим государственным образованиям. В отличие от кавказских республик, в непризнанных ДНР И ЛНР сохраняется крайне нестабильная обстановка, заявил журналист Александр Сладков.

"Главный итог для меня, что после признания Южной Осетии и Абхазии не было ни одного выстрела. А в Донбассе стреляют каждый день и убивают", – заявил военкор ВГТРК в эфире телеканала "Россия-1".

При этом журналист полагает, что Москва не должна портить отношения с Киевом и Тбилиси. По его словам, рано или поздно России, Украине и Грузии придется сесть за стол переговоров. "Одна из тем – это стравить нас навсегда и на Украине, и в Грузии. Поэтому нужно быть осторожными", – сказал Сладков.

Напомним, ранее бывший министр обороны Донецкой республики Игорь Хакимзянов назвал условия вхождения непризнанных республик в состав России. По его словам, это возможно лишь в том случае, если ДНР и ЛНР возьмут под контроль территории вплоть до административных границ бывших Донецкой и Луганской областей Украины. В настоящее время непризнанные республики контролируют треть региона.

США использует Донбасс как базу для нанесения санкционных ударов по Москве – Журавлев https://t.co/8nj8fVus5F — Алексей Журавлев (@ZhuravlevRodina) 13 августа 2018 г.

Известный российский писатель Захар Прилепин считает, что Москва не оставит ДНР и ЛНР без поддержки и вскоре обозначит свое присутствие в Донбассе. "Если Россия начнет сюда заходить, то многим тут мало не покажется", – сказал он.

В настоящее время Донецкая и Луганская республика не признаны ни одним государством в мире. Киев между тем отказывается договариваться с лидерами ДНР и ЛНР напрямую. Украина уже несколько лет проводит социально-экономическую блокаду непризнанных республик, отказывается выплачивать пенсии и социальные пособия местным жителям.