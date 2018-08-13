Месть за Донбасс: Украину призвали готовиться к бомбардировкам

На Украине продолжает раскручиваться маховик военной истерии. Главные раздражители нынешней власти Незалежной – самопровозглашенные республики Донбасса – могут обзавестись собственной авиацией, полагает эксперт по государственной безопасности Владимир Горбулин.



По его словам, Киеву стоит быть готовым к такому повороту событий. Аналитик полагает, что это зависит от успешности переговоров между Россией и США по разрядке двухсторонней напряженности. В случае, если они провалятся, то боевые действия в Донбассе могут активизироваться, заявил Горбулин в статье для ZN.UA.

В связи с этим эксперт призвал усиливать противовоздушную оборону страны. По его словам, нельзя исключать "случайное" появление у Донецкой и Луганской республик своих военно-воздушных сил.

Регулярные вооруженные силы Донецкой и Луганской республик были созданы осенью 2014 года после разгрома украинской армии в Донбассе, прекращения активных боевых действий и подписания первых минских соглашений. Вооруженные силы непризнанных государственных образований сведены в 1-й и 2-й армейские корпуса.

Авиации у ДНР и ЛНР нет. Тем не менее, армия республик располагает большим количеством бронетехники и артиллерии. Основная ее часть была захвачена в ходе боев лета 2014 и зимы 2015 годов у украинской армии.

К примеру, только в сражении за Дебальцево в начале 2015 года военнослужащие Донецкой республики смогли захватить у противника 28 танков, 63 БМП и БТР, 145 бронеавтомобилей, а также зенитные установки, артиллерийские системы и минометы.





Напомним, ранее в Донбассе назвали условие вхождения непризнанных республик в состав России. Бывший министр обороны ДНР Игорь Хакимзянов заявил, что это возможно лишь в том случае, если Донецк и Луганск возьмут под контроль всю территорию региона. В настоящий момент непризнанные республики контролируют треть Донбасса.

По словам экс-министра, ДНР и ЛНР должны выдавить из региона украинскую армию и дойти до административных границ бывших Донецкой и Луганской областей Незалежной. Он полагает, что это возможно только при сочетании военных и дипломатических методов.