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Политика

Сделан первый шаг для отмены антироссийских санкций

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Международный форум "Развитие парламентаризма" лишний раз доказал, что политика санкций в современном мире обречена на провал. Парламентарии из почти ста государств приняли итоговую декларацию, поставив многоточие в общении законодателей и дальнейшем налаживании дружеских связей. Итогом работы в перспективе может стать отмена антироссийских санкций, введенных европейскими и американскими политиками.
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Участники форума осудили практику одностороннего введения санкций и других репрессивных мер в обход решений ООН. "Мы выступаем против эскалации конфликтов на планете в угоду чьим-либо геополитическим интересам. Выступаем против языка санкций и политического давления, которые, как показал опыт, наносят вред всем, а приносят пользу лишь отдельным выгодоприобретателям", – заявил на заключительном пленарном заседании форума вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

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Сюжеты Госдума седьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

В итоговом документе говорится, что межпарламентское взаимодействие в многостороннем формате улучшает взаимопонимание между странами и способствует развитию сбалансированных, предсказуемых и взаимовыгодных межгосударственных отношений.

Делегаты из 96 стран мира призвали своих коллег использовать каналы межпарламентского сотрудничества для содействия деэскалации напряженности в международных отношениях и для устранения возникающих угроз миру и безопасности. В декларации форума также отмечена важность парламентской поддержки для установления справедливого порядка в мире с ведущей ролью ООН.

Вячеслав Володин. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Парламентарии договорились о координации работы по разработке законов, связанных с цифровизацией экономики, и о сотрудничестве при формировании общих правил и единых стандартов обмена информацией и ее защиты.

Международный форум "Развитие парламентаризма" проходил в Москве, на ВДНХ 4−5 июня по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина.  В своем выступлении на открытии масштабного мероприятия он отметил возросшую роль парламентской дипломатии для снижения конфронтации в мире.

Спикер Госдумы уверен в бесперспективности проведения односторонней санкционной политики. "В мире, в котором начинает преобладать политика односторонних санкций и рушатся межгосударственные отношения, депутаты могут помочь сохранить доверие и связь между народами", – заявил председатель Госдумы.

Ильяс Умаханов, Вячеслав Володин и Петр Толстой. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

На полях форума прозвучало несколько важных заявлений. К примеру, бывший спикер сената Нидерландов Рене ван Дер Линден высказал мнение, что Парламентской ассамблее Совета Европы необходимо восстановить полномочия России в этой организации. Он напомнил, что сотрудничество между парламентами является одним из важнейших инструментов для выстраивания диалога.

В свою очередь, итальянские парламентарии заявили, что намерены добиваться отмены антироссийских санкций. Спикер и депутат регионального парламента Венето Роберто Чамбетти и Стефано Вальдегамбери сказали, что Евросоюзу пора снять санкции, которые не приносят никакого результата.

На форуме была достигнута договоренность об обучении студентов из Эквадора в российских вузах. Такое обещание дал спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече со спикером Национальной ассамблеи Эквадора Элизабет Кабесас.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

На полях встречи в течение двух дней шел активный диалог между парламентариями. В первый день участники работали в тематических секциях, посвященных законодательному обеспечению развития мировой экономики в XXI веке, укреплению международной безопасности и совершенствованию национального законодательства.

Во второй день форума, 5 июня его делегаты продолжили работу в секциях и дискуссии за круглыми столами. Итоги мероприятия были подведены на пленарном заседании "Парламентаризм как институт международного сотрудничества", там же депутаты приняли декларацию, один из опорных пунктов которой – создание справедливого миропорядка при ведущей роли ООН во имя всеобщего блага.

Фото: duma.gov.ru


Автор: Александр Комаров5 июня 2018, 17:50

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